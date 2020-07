Atriz Kelly Preston, mulher de John Travolta, morre de câncer de mama

Um representante da família informou à revista People que Preston faleceu na manhã de domingo (12) | Foto: Divulgação

A atriz americana Kelly Preston, que trabalhou em filmes como "Jerry Maguire", faleceu aos 57 anos, vítima de câncer de mama neste domingo (12). O anúncio da morte pelo ator John Travolta, que é marido de Kelly. A união oficial do casal ocorreu em 1991 e o gerou três filhos - o mais velho deles faleceu em 2009, aos 16 anos.

"É com o coração muito pesado que informo que minha linda esposa Kelly perdeu a batalha de dois anos contra o câncer de mama", escreveu o ator no Instagram. "Ela lutou de maneira corajosa, com amor e o apoio de muitos", completou.

Um representante da família informou à revista People que Preston faleceu na manhã de domingo. "Ela optou por manter sua luta de maneira privada, estava em tratamento médico há algum tempo, apoiada por sua família mais próxima e amigos", afirmou o representante, citado pela revista.

Nascida em 13 de outubro de 1962 no Havaí, Preston estudou arte dramática na Universidade do Sul da Califórnia. A atriz se tornou conhecida por seu papel no filme "Irmãos Gêmeos" em 1988, ao lado de Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

Ela trabalhou em dezenas de filmes e séries durante a carreira. Na comédia romântica "Jerry Maguire" (1996), Preston interpretou a ex-namorada do personagem de Tom Cruise.

