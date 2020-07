Single ‘Volta’ marca estreia da banda amazonense 'Doral'

O clipe da música está disponível no Youtube e nas principais plataformas de streaming. | Foto: Divulgação

Manaus – A nova banda Doral, formada por Filipe Shimizu, último representante manauara no The Voice Brasil, lançou o novo single ‘’Volta’’, nesta segunda-feira (13). O clipe da música está disponível no Youtube e nas principais plataformas de streaming.

Estrelado pelos cachorros da raça pug Biló e Yuki, o vídeo ilustra um relacionamento à distância marcado pela saudade. De acordo com um dos integrantes do grupo, Fabrinni Oliveira, a proposta surgiu por coincidência.

"Dois integrantes da banda têm pugs, e achamos que conseguiríamos transmitir bem a mensagem da música, que é exatamente a história de duas pessoas separadas pela pandemia’’, afirmou o músico.

Gravado remotamente durante a quarentena, “Volta” é o pontapé inicial da banda Doral, que ainda não realizou show de estreia. O single inicia a série de lançamentos que finaliza no lançamento do primeiro álbum, previsto para final deste ano.

"Foi bem difícil gravar essa faixa durante o período de distanciamento social. Tudo foi gravado a distância. Algumas coisas no computador, outras no celular mesmo”, explica o ex-The Voice Brasil Filipe Shimizu.

Doral é formada por Filipe Shimizu no vocal, Neto Sousa e Alexandre Donsouzis na guitarra e Fabrinni Oliveira, da banda Saturno, na bateria. Abner Canela, baixista do espetáculo “Os Bambas”, do grupo de pagode Art Popular, também integra a banda.

“Gravar Volta foi uma necessidade coletiva da gente colocar para fora o que sentíamos sobre a falta de estar perto”, explica Neto Sousa, compositor da faixa.

A primeira faixa da banda, ''Volta'', apresenta um ritmo leve e relaxado. A proposta da banda, segundo Fabrinni, é exatamente levar conforto.

''A banda tem um estilo pop, com muita influência lo-fi. As próximas músicas devem seguir essa mistura, visto o momento que estamos passando, sentimos a necessidade da gente levar um pouco de tranquilidade às pessoas com músicas mais animadas''.

Confira o clipe da música ''Volta'':

Leia mais:

'Rock é sinônimo de revolução', afirma Renato Rocha do Detonautas

Grupo artístico de Manaus inova com teatro Delivery na pandemia