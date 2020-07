Banda Rahvox participa de live no Porão do Alemão nesta segunda (13)

A banda Rahvox tem 19 anos de estrada, sendo comandada pelo vocalista Rafael Britto, pelo guitarrista Kalil Menta e pelo baixista Valdo Santos | Foto: Divulgação

Manaus – O Porão do Alemão, localizado na estrada da Ponta Negra, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, comemora 22 anos de existência com uma live em parceria com as bandas Rahvox, Bates e Jezz Oblivion, nessa segunda-feira (13), a partir das 20h, nas redes sociais da casa noturna.

A banda Rahvox tem 19 anos de estrada, sendo comandada pelo vocalista Rafael Britto, pelo guitarrista Kalil Menta e pelo baixista Valdo Santos. O gênero da Rahvox é rock nacional e riá interpretar na live clássicos dos Mamonas Assassinas e do Cazuza.

Dia do Rock

A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu no dia 13 de julho de 1985. A celebração é uma referência a um desejo expressado por Phil Collins, participante do evento, que gostaria que aquele fosse considerado o "Dia Mundial do Rock".

No Brasil, o rock surgiu na década de 1950 graças à gravação de Nora Ney para o clássico Rock Around the Clock, de Bill Haley & His Comets, e Cauby Peixoto, que gravou Rock and Roll, em Copacabana, canção considerada a primeira do gênero em português.

Leia mais:

'Rock é sinônimo de revolução', afirma Renato Rocha do Detonautas

Banda Rahvox une sucessos do Capital Inicial e Barão Vermelho