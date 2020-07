Netflix divulga trailer oficial da quinta temporada de Lucifer

A quinta temporada de Lucifer chega à Netflix em 21 de agosto | Foto: Divulgação

A quinta temporada de Lucifer teve seu primeiro trailer divulgado pela Netflix , que mostra o protagonista - vivido por Tom Ellis - retornando após passar um tempo no Inferno. Após três temporadas transmitidas pela Fox, Lúcifer foi resgatada pela Netflix após ser cancelada por sua emissora original. O streaming pretendia encerrar a série na 5ª temporada, mas voltou atrás e a renovou para seu 6º e último ano.

O clipe inicia com Chloe tentando se adaptar à vida sem Lucifer, enquanto continua o trabalho na polícia de Los Angeles. Na sequência, o trailer mostra o que parece ser o retorno do Senhor do Inferno à Terra, mas é explicado que se trata, na verdade, do irmão gêmeo de Lucifer - chamado Miguel - que está tentando tomar o lugar dele.

A quinta temporada de Lucifer chega à Netflix em 21 de agosto. Os anos anteriores da série seguem disponíveis na plataforma. Até o momento, a quinta temporada de Lucifer será a penúltima da série e ela definirá se o anjo caído permanecerá como rei do inferno ou se ele voltará para a Terra vivendo como um humano ao lado da Detetive Decker.

Veja o trailer:

Leia mais:

Netflix anuncia última temporada de 'O Mundo Sombrio de Sabrina'

Série 'Eu nunca' é renovada para segunda temporada