Spice Girls ganham série documental em 2021

As Spice Girls ganharão uma série documental pelo Channel 4. O projeto, chamado Girl Powered: The Spice Girls, acompanhará a carreira do grupo britânico.

de imagens de arquivo e entrevistas. O lançamento ocorrerá apenas em 2021, ano em que se comemora o 25º aniversário de “Wannabe”, o maior hit do grupo, projeto foi divulgado através de redes sociais.

“Apimente a sua vida com o novo documentário Girl Powered: The Spice Girls. Por meio de imagens de arquivo e entrevistas reveladoras, esta série contará a história completa da girl band de maior sucesso de todos os tempos – em breve no Channel 4'', comunicaram.

Ainda não se sabe a data de estreia para Girl Powered: The Spice Girls, mas a série deve chegar em algum momento de 2021.

