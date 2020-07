Kely Guimarães lança 'It's Over Baby' nesta sexta (17)

Single marca semana do rock | Foto: Divulgação

Manaus - O novo single de Kely Guimarães intitulado “It’s over, baby!” é o quarto de uma série de singles autorais a serem lançados pela artista nesse momento de pandemia, e conta sobre o término de uma relação, mas tá longe de ser uma canção triste, pelo contrário: é uma música para extravasar.



A letra foi escrita em dois idiomas, português e inglês, além de ser um rock’n roll vibrante produzido pela produtora Mady (Fubica Home Studios), também integrante da banda local Mady e seus namorados.

As gravações se deram de modo totalmente remoto, cada qual em sua casa e os arquivos trabalhados virtualmente com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins.

''Eu escrevi “It’s over, baby!” há mais ou menos 11 anos, numa daquelas situações bem clichês de “bad” e fim de namoro que você cansa de sofrer e toma uma atitude mais proativa pra sua vida. Com uma letra bilíngue cantada em português e inglês surgiu um rock’n roll vibrante, pra 'por o pé na porta', feito para aquelas situações que só quer extravasar'', comenta Kely.

O Single “It’s over, baby!” estará disponível nas plataformas digitais distribuído pela Tratore a partir da sexta-feira (17).

*Com informações da assessoria