Pianista Vitor Araújo se apresenta em live nesta sexta (17)

O premiado pianista Vitor Araújo é o convidado do segundo episódio da série Teatro Sérgio Cardoso 40 anos. | Foto: Produção criativa

São Paulo- O premiado pianista Vitor Araújo é o convidado do segundo episódio da série Teatro Sérgio Cardoso 40 anos. A exibição será transmitida na próxima sexta-feira, 17 de julho, às 21h, pela plataforma #CulturaEmCasa ( www.culturaemcasa.com.br ), criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerida pela Amigos da Arte. Assim como todos os equipamentos culturais, o Sérgio Cardoso continua fechado devido ao isolamento social por isso o espetáculo virou virtual.

Pensando em disponibilizar cultura e entretenimento, de qualidade, gratuitamente, ao maior número de pessoas, toda sexta-feira, às 21h será veiculada apresentação de artistas que gravaram especiais no Teatro Sérgio Cardoso sem plateia.Compositores, músicos, cantores e atores foram convidados a se apresentar no teatro vazio.

Uma experiência única para cada um deles e também para quem acompanhar a série na plataforma #CulturaEmCasa. A primeira temporada do Teatro Sérgio Cardoso 40 anos, composta por cinco episódios, estreou com apresentação de Ana Cañas. Neste episódio de estreia, a plataforma #CulturaEmCasa registrou mais de mil visualizações. Os próximos artistas a se apresentarem são Raul Barreto, Simoninha e Lara Córdulla. Sozinhos, no palco, eles também trazem reflexões sobre o início de carreira, a relação com as artes, o processo criativo e o novo momento provocado pela pandemia.

Vitor Araújo conheceu o piano em 1997 aos 8 anos de idade. Desde então, desenvolveu toda a sua carreira artística em volta dele. De estudante premiado em sua infância e adolescência, passou para polêmico e singular intérprete da música erudita com grande reverberação nacional, devido à sua leitura pouco ortodoxa de obras clássicas, e à apropriação do universo improvisativo do jazz nas execução de partituras consagradas dos grandes compositores.

Essa abordagem bastante particular do piano como plataforma musical lhe rendeu premiações como a da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e do Festival de Cinema de Brasília logo em seus primeiros anos de carreira.

O pianista relata a experiência única em participar da série Teatro Sérgio Cardoso 40 anos. "Foi uma honra pisar num palco por onde passaram tantos gigantes do teatro e da música brasileira. Eu, felizmente, pude sentir essa experiência. Agora só me resta torcer para que um dia eu possa voltar a tê-la novamente, mas dessa vez com as cadeiras todas ocupadas.”

Sobre o Teatro Sérgio Cardoso



Localizado no boêmio bairro paulistano do Bixiga, o Teatro Sérgio Cardoso foi inaugurado em 13 de outubro de 1980, com uma homenagem ao ator. Na ocasião, foi encenado um espetáculo com roteiro dele próprio, intitulado “Sérgio Cardoso em Prosa e Verso”. No elenco, a ex-esposa Nydia Licia, Umberto Magnani, Emílio di Biasi e Rubens de Falco, sob a direção de Gianni Rato. A peça “Rasga Coração”, de Oduvaldo Viana Filho, protagonizada pelo ator Raul Cortez e dirigida por José Renato, cumpriu a primeira temporada do teatro.

Sobre o #CulturaEmCasa



A plataforma #CulturaEmCasa foi lançada no dia 20 de abril. Seu objetivo é ampliar o acesso da população a conteúdos culturais de qualidade. Nos dois primeiros meses, registrou cerca de 850 mil acessos aos mais de 600 conteúdos disponibilizados, com mais de 102 mil horas de exibição contínua.

O conteúdo é gerado pelas instituições culturais vinculadas à Secretaria, por instituições parceiras e por artistas e produtores culturais independentes, que são remunerados pelo licenciamento. Trata-se, portanto, de um instrumento de geração de renda e oportunidades para o setor cultural e criativo de São Paulo.

A plataforma segue apresentando as lives do Intensivão #CulturaEmCasa (terças e quintas-feiras às 17h). O Intensivão série de aulas e palestras com temas diversos relacionados à arte e à criatividade. Já participaram nomes como Marcelo Tas, Débora Tabacof, Estéfi Machado, Ivam Cabral, Rita Von Hunty e Dona Jacira, Paulo Jackson (do Museu Catavento) entre outros.

Ainda no formato live, a plataforma #CulturaEmCasa também lançou no dia 29 de junho, o programa #Diálogos Necessários, que reúne pensadores e profissionais de diversas áreas para reflexões plurais com abordagens diversificadas e antagônicas. Os encontros serão moderados pelo ensaísta e professor de Literatura João Cezar de Castro Rocha e pelo jornalista Martim Vasques da Cunha. O #Diálogos Necessários é veiculado todas as segundas e quartas-feiras, às 17h.

A plataforma reúne também conteúdos inéditos das instituições da Secretaria, entre as quais a OSESP, a Jazz Sinfônica, a Pinacoteca, o Museu da Imagem e do Som, o Museu do Futebol, o Museu da Diversidade Sexual, a São Paulo Companhia de Dança, o Projeto Guri e a SP Companhia de Dança.

Leia mais:



Estudo revela que fãs de terror estão mais adaptados para aquarentena

Artista do Amazonas é selecionado para o 7º Prêmio EDP nas Artes

Círculo gigante aparece em campo de trigo e instiga curiosos na França