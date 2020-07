Pump Drive-in tocará sucessos dos anos 70,80 e 90 no sábado (18)

Pump Drive-in ocorrerá neste sábado (18) com a festa Flash Disco Drive comandada pelo DJ Raidi Rebello | Foto: Up Comunicação

Manaus- Pump Drive-in ocorrerá neste sábado (18) com a festa Flash Disco Drive comandada pelo DJ Raidi Rebello. Que tocará os sucessos dos anos 70, 80 e 90 sendo uma opção de lazer e segura durante a Covi-19. Localizada no estacionamento da Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital terá capacidade para 400 veículos que dispõe de praça de alimentação e bares, que atenderão os clientes sem a necessidade de saída do carro. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório.

Para o novo formato, está sendo montada uma estrutura diferenciada, incluindo diversos telões para garantir que as pessoas possam acompanhar tudo de dentro dos veículos e um sistema de som especial que, além do áudio externo, incluirá a opção de sintonização via rádio frequência para o público ouvir do carro.

O repertório da noite passará por ícones como Donna Summer, Gloria Gaynor, A-há, Double You, Alexia e Culture Beat. O DJ mesclará sequências de 30 minutos de sucessos de cada década ao longo da balada.

Os ingressos para o evento estão à venda apenas online, no site Ingresso Fly, por R$ 140 front stage e R$ 100 comum. Os valores são por carro, com até 4 pessoas no veículo. Os interessados também podem entrar em contato por meio do telefone: (92) 9413-1539.

