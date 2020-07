Kalamazon lança a festa 'Caldinho do Dj' neste sábado(18)

O Kalamazon, situado na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus estreia do 'Caldinho do Dj' nesse sábado (18) | Foto: Eduardo Figueiredo

Manaus- O Kalamazon, situado na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus estreia do 'Caldinho do Dj' nesse sábado(18). O Caldinho vai rolar das 16h às 23h59 seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde. Até as 22h haverá rodízio de caldinho e open bar de cerveja, caipirinha, caipiroska, água e refrigerante e para desfrutar de tudo isso, o cliente pagará R$50.

As mesas são limitadas e seguirão os padrões de um metro e meio de distância, conforme recomendação. Para reserva de mesas basta entrar em contato pelo número 98440-6710.O'Caldinho' terá ainda a presença de Eddy Mais com muito pagode, O Piseiro do Dj e o Pé de Serra da Xiado que farão a alegria do público presente até as 23h59.

Após 4 meses parado, por conta da pandemia do novo coronavírus, Dj Evandro Jr. se mostra otimista com essa volta gradual das atividades e afirma que tudo será feito dentro das medidas de prevenção para que todos possam se divertir com segurança.

"Foram inacreditáveis 4 meses sem fazer nada e a volta mostra que ainda há esperança para que tudo se restabeleça. As condições ainda não são ideais e talvez demorem para ser. Mas neste momento, lutamos dia após dia, para quem sabe em alguns meses termos aquela liberdade que pouco valorizamos e hoje tanto nos faz falta. Nosso Caldinho seguirá todos os protocolos de segurança e se você acha que esta é a hora perfeita para ir, você está certo, mas se você acha que é muito cedo para isso, você também está certo", ressalta o Dj.

*Com informações da assessoria

