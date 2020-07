Vídeo: Mercado Adolpho Lisboa em Manaus e curiosidades da Amazônia

Mercado Adolpho Lisboa de Manaus | Autor: Divulgação

MANAUS - O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, mais conhecido como Mercadão, fica localizado as margens do Rio Negro, no Centro Histórico de Manaus, capital do Amazonas. Surgiu no final do século XIX, como principal porta de entrada de produtos regionais.

Inaugurado no dia 15 de julho de 1883, o mercado de Manaus tem mais de 135 anos, sendo um dos mais importantes espaços de comercialização de produtos e alimentos típicos da Amazônia, com enorme variedade de espécies de peixes de água doce.

A maior parte do material de construção do Mercado Municipal foi importado da Europa, em estrutura em ferro fundido, idealizado pelo engenheiro francês Gustave Eiffel. A criação do projeto tem referências no extinto mercado Les Helles, em Paris, na França, entretanto não houve uma idealização do mercado, tudo foi sendo construído a partir das necessidades da população.

De acordo com a obra "Mercado Adolpho Lisboa", de Otoni Moreira de Mesquita, em 16 de maio de 1881, “o presidente da província anunciou ter adquirido por desapropriação o terreno situado na rua dos Barés, onde pretendia erguer o mercado. Mas a construção da obra não foi contratada porque, apesar de posta em arrematação por duas vezes no prazo de seis meses, o presidente não se decidiu por nenhuma das propostas apresentadas, preferindo entregá-las ao diretor de obras públicas”.

O mercado ficou interditado por oito anos, já que em 2006 foi fechado para ajustes no projeto de recuperação do conjunto arquitetônico. A reabertura foi em 2013 no dia do aniversário da cidade.

