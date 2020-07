Mulher maravilha 1984 terá um prelúdio nos quadrinhos em setembro

O filme mulher maravilha 1984 com previsão de estreia em 1° de outubro terá um prelúdio em HQ | Foto: Reprodução

O filme mulher maravilha 1984 com previsão de estreia em 1° de outubro terá um prelúdio em HQ. Será um quadrinho com 32 páginas contando com duas histórias sendo aventuras que ocorrem depois do primeiro filme e antes do segundo ambos dirigidos pela Patty Jenkins. Wonder Woman 1984 #1 será lançado em parceria com o Walmart no dia 20 de setembro, com as cópias digitais chegando à web apenas oito dias depois.

Uma história será de Diana em uma situação com assaltantes e reféns no Museu Smithsonian de História Natural e o segundo conto é ambientado na década de 1980, pelas mãos de Steve Pugh e Marguerite Sauvage, e aborda um vilão tentando roubar o laço da verdade da heroína onde Steve Trevor vai ajudá-la a recuperar.

Leia mais:



Mulher Maravilha vai ganhar um filme derivado focado nas Amazonas

The Batman ganhará série derivada sobre Gotham