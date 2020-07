Netflix revela quais são os 10 filmes mais assistidos

A netflix é um dos mais populares provedores de filmes, séries e documentários no Brasil | Foto: Reprodução

A netflix é um dos mais populares provedores de filmes, séries e documentários no Brasil. Contando com vários conteúdos originais, feitos pela própria Netflix, o canal não libera os números de audiência das produções, mas desta vez decidiu elencar quais foram os seus dez filmes mais assistidos desde as suas estreias. Na lista tem comédia, drama e ação estrelados por grandes artistas, tendo em primeiro lugar o filme 'O resgate' com Chris Hemsworth que foi assistido 99 milhões de vezes seguido da 'Caixa de pássaros' com Sandra Bullock com 89 milhões.

Confira a lista das 10 produções originais da Netflix mais assistidas:

1- Resgate (Chris Hemsworth)

2-Bird Box (Sandra Bullock)

3- Troco em Dobro (mark wahlberg)

4- Esquadrão 6 (Ryan Reynolds)

5- Mistério no Mediterrâneo ( Adam Sandler e Jennifer Aniston)

6- O Irlandês (Robert De Niro)

7- Operação Fronteira (Ben Affleck)

8- A Missy Errada

9- O Poço

10- O Date Perfeito

