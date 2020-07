Comic Con Experience anuncia evento digital e global para 2020

A CCXP anunciou que a edição 2020 será 100% virtual, devido ao covid-19, com o nome de A journey of hope (a jornada da esperança). | Foto: Reprodução

A Comic Con Experience (CCXP) anunciou que a edição 2020 será 100% virtual, devido à covid-19. Com o nome de A journey of hope (a jornada da esperança), o maior festival de cultura pop trz encontros com artistas dos filmes e series, cosplays, e notícias inéditas sobre o mundo geek.

O grande evento dura quatro dias e, em 2019, contou com 280 mil visitantes. Nesse ano ocorrerá numa live simultânea para o mundo todo. Segundo o CEO da CCXP, Pierre Mantovani, o evento vai ser transmitido para milhares de pessoas por meio da internet. Ela conta algumas das surpresas programadas em 2020.

“Não será uma simples live. Direcionamos todos os esforços para que cada parte da CCXP esteja presente na casa de milhares de pessoas, como um pedacinho da experiência, só que digital. E justamente por ser digital, pela primeira vez na história, teremos um evento de escala global para a indústria do entretenimento", afirmou Pierre.

O evento passado tinha ingressos com valores de R$ 90 até R$ 8.000 dependendo dos pacotes comprados. Ainda não se sabe como será o de 2020, nem qual será a forma online utilizada para os encontros com as celebridades, quais os estúdios vão compor o casting do evento, como serão as fotos com os cosplayers e como funcionará a live. O CCXP fornecerá todas as informações numa conferencia programada para ocorrer no próximo dia 25 de agosto.

Leia mais:

Netflix revela quais são os 10 filmes mais assistidos

Mulher maravilha 1984 terá um prelúdio nos quadrinhos em setembro