‘Papo Imobiliário’ volta à grade da programação TV Encontro das Águas

O Papo Imobiliário é um programa de entrevistas com especialistas na indústria imobiliária | Foto: Divulgação

Manaus- Após quatro meses sem exibição do programa, o Papo Imobiliário comandado pelo jornalista Maurício Sanches, tem data marcada para voltar à grade de programação da TV Pública Encontro das Águas, associada à TV Brasil. A reestreia acontece na próxima terça-feira (21), às 8h da noite, com reapresentação aos sábados, 11h30 da manhã.

Os preparativos para reestreia já começaram e as gravações estão a todo vapor. O programa tem como foco falar sobre mercado imobiliário, decoração, paisagismo e arquitetura. O Papo Imobiliário estreou no dia 30 de janeiro e em menos de 3 meses da sua estreia, as gravações tiveram que parar em meio a pandemia do novo coronavírus.

O programa Papo Imobiliário nasceu de uma parceria entre Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) com a TV Pública Encontro das Águas. O intuito é divulgar ainda mais o mercado imobiliário e ampliar discussões importantes para o crescimento econômico do Amazonas.

O presidente da Ademi, Albano Maximo, destacou a importância da parceria com a TV Encontro das Águas. “Este programa de tv é um projeto que nos engrandece muito porque levamos ao público todas questões sobre o mercado imobiliário e construção civil”.

Para o diretor-presidente da TV Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, o setor imobiliário aquece a economia, gera empregos e a tv não poderia ficar ausente do mercado. “A tv pública do Estado do Amazonas tem o objetivo de servir a sociedade com política de desenvolvimento e, pensando nisso, abrimos um espaço para que a Ademi pudesse levar informações atualizadas sobre o mercado e sobre a política habitacional no país”, destacou Lopes.

O programa

O Papo Imobiliário é um programa de entrevistas com especialistas na indústria imobiliária, representantes de entidades ligadas ao tema central do programa, assim como dirigentes de empresas.

No quadro “Decorando meu apê”, especialistas em decoração e designer de interiores dão dicas simples e práticas que possam ser aplicadas pelos telespectadores.

O apresentador do Papo Imobiliário, Maurício Sanches, falou sobre o retorno do programa. “Estamos animados e preparando um programa de reestreia muito informativo sobre como o mercado imobiliário reagiu em meio a uma grave crise sanitária que paralisou o mundo”.

Leia mais:

‘Papo Imobiliário’: programa de TV da Ademi ganha data de estreia

Setor imobiliário registra alta de 70% nas vedas do primeiro trimestre