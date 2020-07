Web TV Em Tempo lança programa Amazonpedia

Apresentadores da Amazonpedia, Beatriz Silveira e Daniel Boechat | Foto: Lucas Silva

Manaus – Inovando no leque de conteúdo para as redes sociais, o Web TV EM TEMPO lançou o programa ‘’Amazonpedia’’, a enciclopédia eletrônica da Amazônia, que irá ao ar toda segunda, quarta e sábado, às 18h - horário local - através do canal oficial no YouTube do Portal EM TEMPO.

Com foco inicial em atrações turísticas de Manaus, o ‘’Amazonpedia’’ estreou na última segunda-feira (13) utilizando o cenário do Mercado Adolpho Lisboa, carinhosamente chamado de ‘’Mercadão’’, como inspiração, com apresentação dos jornalistas Beatriz Silveira e Daniel Boechat.

O novo programa apresenta um olhar regional dos principais pontos de Manaus, mergulhando na história e descobrindo elementos únicos dos locais. Os produtos comercializados no Mercado Adolpho Lisboa, como remédios naturais, artesanato e peixes amazônicos são itens que chamam a atenção tanto de turistas, quanto de moradores, e receberam destaque nesse episódio.

Mercado Adolpho Lisboa já foi apresentado na série sobre turismo | Foto: Lucas Silva

Mostrando a experiência completa do ‘’Mercadão’’, os apresentadores provaram a cachaça da Amazônia e finalizaram a visita comendo o famoso jaraqui.

‘‘Uma coisa é você visitar aquele lugar, e outra é percorrer nas possibilidades que ele proporciona. São essas pequenas coisas que dão o toque especial’’, afirmou a apresentadora Beatriz Silveira.

O guia curto com ar leve e divertido não dispensa a importância da carga histórica dos pontos turísticos. Unindo o útil ao agradável, o programa ‘’Amazonpedia’’ traz a oportunidade de conhecer, de fato, a memória do Amazonas.

‘’Por exemplo, poucas pessoas sabem que a estrutura do Mercado Adolpho Lisboa veio da Europa, e que ele foi projetado pela mesma pessoa que deu nome à Torre Eiffel’’, ressaltou Beatriz, ‘’e isso não recebe tanta importância, mas é parte da nossa história, da história do nosso povo, e a gente precisa conhecer ela’’.

Série inicial

Museu da Amazônia consta nas séries iniciais | Foto: Divulgação

Locais como o Museu da Amazônia (MUSA), com a torre de observação de 242 degraus e 42 metros de altura, e o zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), com espécies como a cobra jiboia, onças e macacos, são temas de outros episódios do programa ‘’Amazonpedia’’, já disponíveis no canal do YouTube do Portal EM TEMPO .

Igreja de São Sebastião | Foto: Gláucia Chair

Os próximos episódios apresentarão a Igreja do São Sebastião, em frente ao histórico Teatro Amazonas, os cinco museus presentes no Palacete Provincial, e a revitalização do Bar do Armando, tombado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas.

Construções presentes no cotidiano do amazonense, existem fatos e curiosidades pouco conhecidos desses locais. São exatamente esses aspectos que tornam o programa ‘’Amazonpedia’’ inovador, mostrando uma visão pouco explorada de Manaus.

Amazonense, o apresentador Daniel Boechat residiu durante cinco anos em outro estado, e apresentou um comparativo com os pontos turísticos.

‘‘As nossas construções têm uma carga histórica muito grande. Lá fora, os pontos turísticos são bem rasos comparados aos nossos’’, ponderou o repórter, acrescentando que a população precisa observar mais as riquezas da terra.

Instigando o entusiasmo pela vastidão histórica do Amazonas, o programa ‘’Amazonpedia’’ resgata o sentimento do orgulho manauara nessa série inicial, focada em pontos turísticos.

Enciclopédia Eletrônica da Amazônia

Mas a idealização do programa ‘’Amazonpedia’’ não se resume aos pontos turísticos de Manaus. A enciclopédia eletrônica da Amazônia quer mostrar mais da realidade amazônica, não necessariamente apenas o seu exotismo, mas a vida das populações, do povo ribeirinho, indígena, da economia, cultura, além da fauna e flora.

Alternativa de conteúdo leve, o programa ‘’Amazonpedia’’ foge dos tópicos factuais e massificados que atualmente existem, criando um conteúdo mais leve para a internet e ao mesmo tempo rico.

‘‘Nós sempre tivemos a vontade de mostrar a Amazônia, porém de forma mais leve, para que possa ser vista pela internet, de forma mais rápida, na tela do celular. Com a criação do programa ‘Amazonpedia’ na Web TV EM TEMPO , queremos fazer convergência com o portal de textos, que já explora esse tipo de conteúdo. Os leitores e internautas poderão ver a Amazônia rica em movimento, com seu cenário único", enfatizou Gláucia Chair, diretora executiva do EM TEMPO .

Para a produtora da Web TV EM TEMPO, Maria Derzi, o programa terá vários focos.

‘‘Serão várias séries com foco na Amazônia e nas singularidades da região. Serão esquetes - episódios rápidos, mas com um conteúdo precioso - que inicialmente está abordarão os locais históricos, mas depois irá muito além, conforme determinou nossa diretoria, revelou.

O dialeto manauara, fauna e flora da Amazônia, origem dos bairros de Manaus e rios do Amazonas são temas em produção para as próximas séries.

O primeiro vídeo chamou a atenção, inclusive, de olhares externos. ‘’Tivemos um reconhecimento muito bom de pessoas de outras regiões, elas ligam e falam que estão podendo conhecer um pouco da nossa cultura por meio do Amazonpedia’’, comemorou a apresentadora Beatriz Silveira

