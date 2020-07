Vídeo: Musa, o museu de imersão na floresta amazônica

| Autor:

Manaus - O Museu da Amazônia (Musa), em Manaus, foi fundado em janeiro de 2009, com a finalidade não só de pesquisa, mas para ser também um espaço de visitação para conhecimento do bioma amazônico. Conta com 100 hectares de floresta, na Reserva Florestal Adolpho Ducke, sob a gestão do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (inpa). Está localizado em uma área de floresta nativa, de terra firme, que já vem sendo estudada há cerca de 60 anos.



As pesquisas no MUSA são catalogadas em artigos, com temas importantes sobre a fauna e flora da região amazônica. O museu se conecta com o visitante proporcionando a experiência única de se adentrar a floresta. No percurso das trilhas, o turista pode encontrar diversos animais, e plantas nativas, inclusive árvores centenárias, além de viveiro de orquídeas e bromélias, lago, aquários e laboratórios experimentais de serpentes, insetos e borboletas.

A visitação é aberta ao público e, para estudantes, o acesso é gratuito desde que as visitas sejam agendadas previamente.

O visitante comum precisa pagar entrada no valor de R$ 50, que é convertido para a conservação do local. Com esse valor é possível subir a torre e ainda ver o por do sol, ao lado de um guia. Sem guia a taxa é de R$ 30. Estudantes, idosos brasileiros e moradores de Manaus pagam meia entrada.

A grande atração do Musa uma torre de 42 metros que permite observar uma magnífica vista do dossel das árvores da floresta, inesquecível quando vista às seis da manhã.

A vista da floresta primária da Reserva Ducke, que se estende por 100 km2 na periferia de Manaus, se traduz numa experiência inesquecível, uma história de dez mil anos.

