Luso Neto realiza live do show 'Rock In Melody' nesta terça (21)

A live solidária revive a importância do rock na carreira de Luso Neto | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor amazonense Luso Neto realiza a live do show ‘’Rock In Melody’’ nesta terça-feira (21), às 21h30 - horário local -, através do Facebook. Iniciando no rock há 18 anos, época em que o cenário musical em Manaus tinha preferência pelo MPB, o músico surgiu com uma identificação forte e irreverente de roqueiro.

A live solidária revive a importância do rock na carreira de Luso Neto e o sucesso do show ‘’Rock In Melody’’, com um repertório repleto de clássicos.

O show deu início à carreira do cantor e rendeu o reconhecimento em vários espaços fora do Amazonas, permitindo a gravação de um CD com as baladas do ‘’Rock In Melody’’. Duas músicas autorais do trabalho viraram paradas de sucesso nas rádios de Manaus.

O lançamento de composições também chegou ao mercado de São Paulo e Rio de Janeiro, onde gravou outros dois trabalhos, dois videoclipes e três singles.

“A importância do ‘Rock In Melody’ em minha carreira é tão grande, que me arrisco a dizer que ele construiu o meu modo de me comunicar com o público e fixou minha personalidade artística na música. Foi uma decisão importante, pois na época, era um diferencial”, relembra Luso Neto.

O show ‘’Rock In Melody’’, segundo Luso, é sucesso sempre, pois o repertório contém clássicos inesquecíveis que inspiram gerações e, sem dúvida, consegue relembrar momentos preciosos dos fãs.

