Companhia de teatro realiza 'Sarau na Live' neste sábado (18)

Manaus – A companhia de teatro Interarte apresenta o ‘’Sarau na Live’’ com muita música e poesia. A apresentação conta com a participação dos alunos de canto e teatro da companhia, e terá sorteio ao vivo de cupons promocionais para os cursos do Interarte, neste sábado (18) às 19h (horário local), através do Instagram.

Marcando o fim das aulas on-line do Interarte, que retoma as atividades presencias na próxima segunda-feira (20) com turmas de canto, os alunos participantes apresentarão o conhecimento adquirido nos cursos virtuais realizados pela companhia Interarte durante a pandemia.

‘‘Alguns alunos de teatro vão recitar poesias, e os alunos de canto irão performar músicas. Individualmente e cada um na sua casa’’, afirmou Roger Barbosa, diretor do Interarte.

Os alunos de canto serão conduzidos pelo maestro e preparador vocal Davi Chaves, que está coordenando e ensaiando com os alunos.

O sorteio de cupons promocionais abrange todos os cursos oferecidos pelo Interarte, e será sorteado para quem acompanhar a live até o final.

As aulas de canto iniciarão na próxima segunda-feira, enquanto os cursos de teatro retomam em agosto, seguindo as recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS).

‘‘Nossas turmas serão reduzidas, e será obrigatório o uso de máscaras. Além disso, vamos oferecer viseira para os alunos, mantendo o distanciamento social nas aulas, que são realizadas em salas amplas’’.

Espetáculo sem data

Além da retomada das aulas presenciais, a companhia Interarte prepara um espetáculo teatral ainda em 2020, mas com data a ser definida, sempre aos sábados, domingos ou feriados.

Com local definido para o Teatro Manauara, os ingressos estão disponíveis na bilheteria e no site, no valor de R$10. As datas serão divulgadas por meio dos e-mails cadastrados e nas redes sociais do teatro e dos artistas.

O espetáculo definido para o evento é ‘’De Salto Alto’’, que toma impulso na inserção do momento de pandemia no mundo e os cuidados que são tomados durante esse período, no olhar cômico de Roger Barbosa, diretor do Interarte.

O patriarca Geraldo não aceita o namoro da filha Paulinha com Ricardo, e a pandemia é desculpa para afastar o casal. Ao mesmo tempo a mãe Claudia, obcecada com limpeza e higiene, se controla durante o isolamento social para não ficar neurótica.

Outros elementos, como o cuidado de deixar os sapatos fora da casa, higienizar as mãos, uso da máscara e distanciamento são retratados com muito humor no espetáculo De Salto Alto.

"O espetáculo é uma comédia de costumes, onde o dia a dia de uma família é retratado e a linha de ação são os conflitos. Então inserimos um integrante da família que teve covid-19 e precisou ficar em isolamento como referência do momento’’, afirma Roger.

Os ensaios, até o momento, foram realizados somente de forma on-line, através de vídeo-conferência. ''A experiência de ensaiar no virtual é uma novidade, mas estamos nos adaptando bem'', conta o diretor. Em agosto, os ensaios presenciais devem iniciar seguindo todos os cuidados com a saúde dos atores.

Experiências dos atores e do diretor também foram inseridas no espetáculo, sendo um dos pontos de identificação que trouxe sucesso ao De Salto Alto em outras ocasiões.

''De Salto Alto é um espetáculo do repertório da Interarte desde 2008, com 12 anos de estrada. É um espetáculo constantemente atualizado e poder de comunicação com a plateia é incrível. As pessoas riem muito e no final, sempre somos abordados com frase do tipo 'lá em casa é assim mesmo', 'eu me vi naquela cena'. Essa identificação é o principal motivo do sucesso'', enfatiza.

