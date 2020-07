Magoada, Marília Mendonça manifesta-se sobre fim do namoro com Murilo

A cantora Marília Mendonça, bastante magoada com reportagens relatando de forma equivocada, segundo ela, o fim de seu namoro com o cantor Murilo, manifestou-se nas redes sociais na manhã desta segunda-feira | Foto: Divulgação

A cantora Marília Mendonça, bastante magoada com reportagens relatando de forma equivocada, segundo ela, o fim de seu namoro com o cantor Murilo, manifestou-se nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (20), acerca de matérias envolvendo o seu nome:

"Bom dia gente. Quer dizer, não tão bom assim. Mal lavei o rosto e já recebi uma notícia completamente falsa envolvendo meu nome e do Murilo”, disse ela. “Tem sido cada vez mais complicado lidar com internet e com pessoas. Não tem uma verdade nessa matéria que eu li. Vocês me conhecem muito bom e sabem que eu não tenho vontade de falar da minha vida pessoal. A gente não anuncia notícia triste, não tem por que. Quem vai lucrar e ser feliz com essa tristeza de um casal”, continuou.

Em seguida, a cantora elogiou bastante o ex namorado e criticou a repercussão dos boatos. "Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular um do outro, nunca existiu isso. Eu e o Murilo nos respeitamos para caramba. Tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é um cara muito do bem, batalhador, de família, conheço a família dele inteira", enfatizou.

“Que fique claro que meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição. Se eu parei de seguir ele, é porque dói ver a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimentos, é isso que vocês tem que lembrar! Nós temos um filho, Murilo vem ver o filho quando ele quer, ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento”, acrescentou Marília.

De forma enfática, Marília explicou os motivos que a fizeram se manifestar em público, sobre a vida pessoal. "Lavem a boca pra falar sobre isso, porque vocês estão falando de uma coisa que pode prejudicar uma pessoa guerreira demais. Prestem bastante atenção quanto um boato pode detonar a vida de uma pessoa. Não era minha obrigação, nem minha vontade vir falar sobre isso, mas estou aqui em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento, mas não respeitam nem isso", desabafou.