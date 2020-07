Bilheteria do Festival de Parintins anuncia venda de ingressos

Evento foi divulgado pelos bumbás, mas ainda não há confirmação do Governo do Amazonas | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - A empresa Amazon Best anunciou a venda de ingressos para o Festival Folclórico de Parintins nesta terça-feira (21). O evento está sendo divulgado pelas Associações Culturais dos Bumbás Caprichoso e Garantido, mas ainda não houve confirmação oficial do Governo do Estado do Amazonas.

A bilheteria do Festival Folclórico de Parintins - anunciado para os dias 6, 7 e 8 de novembro -, reabriu nas sedes da Amazon Best de Parintins e Manaus, com atendimento por agendamento prévio. Os ingressos para pista, camarote e outros serviços turísticos relacionados ao festival podem ser adquiridos também através do site da empresa.

No entanto, a realização do evento está condicionada ao parecer das autoridades sanitárias, que devem avaliar os riscos da exposição da população à Covid-19 em eventos do porte.

Em nota, o Governo do Estado do Amazonas informou que só vai se pronunciar sobre a realização do Festival Folclórico de Parintins após a avaliação das autoridades.

‘’O Governo do Estado entende a relevância do evento para os habitantes de Parintins, de todo o Amazonas e do Brasil, enquanto manifestação cultural e geradora de renda, mas não é possível que tal decisão seja tomada sem o embasamento científico necessário que assegure o maior bem que todos temos: a vida’’, informou a assessoria do Governo.

Através das redes sociais, a empresa Amazon Best também se pronunciou informando que seguirá as orientações após o parecer. "Proteger a saúde do público e dos nossos colaboradores é um compromisso da Amazon Best e dos bois Caprichoso e Garantido".

Para mais informações, a Amazon Best disponibilizou os seguintes telefones: (92) 99376-8133 / (92) 99332-8877 / (92) 99177-4825

Leia Mais

'Festival é crucial para reativar economia no AM’, diz Jender Lobato

Garantido defende realização do Festival de Parintins em 2020