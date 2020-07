Cine Casarão retoma atividades nesta quinta-feira (23)

Casarão de Ideias reabre as postas do Cine Casarão | Foto: Divulgação

Manaus - Os espaços culturais da cidade retomam suas atividades gradualmente. E aos poucos as ações culturais estão retornando. Uma das ações que retomam é o Cine Casarão, localizado à rua Barroso, 279, Centro, que obedecendo todas as normas da vigilância sanitária que visam o combate a transmissão da Covid 19, volta a funcionar com sua capacidade reduzida em 50%.

A partir de quinta-feira (23), a sala de cinema exibe aos filmes: “Os Olhos de Cabul”, “Nóis Por Nóis” e “Jovens Infelizes ou Um Homem Que Grita Não é um Urso Que Dança”. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

A sala de cinema funciona no Centro Cultural Casarão de Idéias, que além de distribuição de máscaras descartáveis, a disponibilização de álcool gel em displays em pontos estratégicos, o espaço reduziu os assentos de 35 para 19 lugares, com espaçamento para a realização do distanciamento social.

O diretor do espaço, João Fernandes, conta que além das medidas de segurança adotadas para a reabertura, o Cine Casarão fará a desinfecção da sala com um sistema de luz de ozônio, a cada sessão. “A cada sessão acionaremos o sistema que possui irradiação que elimina vírus, bactérias e outros micro-organismos. A luz de ozônio consegue penetrar nas células desses patógenos e seu código genético. Esta ação de prevenção garante mais segurança para nosso expectador”, explica.

Programação semanal

Programação da semana | Foto: Divulgação

A programação dessa semana começa com a animação “Os Olhos de Cabul”, dirigido por Zabou Breitma. Com classificação livre, o filme a história do casal Mohsen e Zunaira que, se muda no verão de 1998, para a cidade de Cabul, no Afeganistão, que apesar da violência e destruição a sua volta, deseja acreditar que há esperança em seu futuro. Porém, um ato sem sentido cometido por Mohsen pode arruinar suas vidas para sempre.

O filme francês estará em cartaz na quinta-feira (23) às 16h30, sexta-feira (24) às 18h30, no sábado (25) às 20h30 e no domingo (26) às 17h.

Logo depois, entra em cartaz o drama brasileiro “Nóis Por Nóis”, que tem a direção de Aly Muritiba. Em sua sinopse, o filme que se passa durante um baile de RAP, onde quatro amigos se ocupam com atividades e objetivos diferentes. Nele, Mari está focada em participar da final do Circuito de Rimas de Curutiba. Enquanto, Japa vende os produtos de Nando, seu "chefe". Nele, ainda tem o Gui que é o mais preocupado, que precisa que tudo dê certo para conseguir uma boa bilheteria e, consequentemente, um bom lucro. Café, diferentemente dos outros, só quer se divertir. No entanto, as reviravoltas da noite juntam seus destinos de maneira permanente.

“Nóis Por Nóis” fica em exibição nas sessões quinta-feira (23) às 18h30, sexta-feira (24) às 20h30 e no sábado (25) às 16h30.

Já o primeiro longa-metragem do cineasta Thiago B. Mendonça, “Jovens Infelizes ou Um Homem Que Grita Não é um Urso Que Dança”, também estará na programação dessa semana. O filme foi vencedor da 19ª Mostra de Cinema de Tiradentes de 2016 onde recebeu o prêmio do Júri da Crítica da Mostra Aurora.

No filme, um grupo de artistas vive reunido em uma pequena casa. Sofrendo com as más condições financeiras, eles tentam criar uma verdadeira arte revolucionária, capaz de enfrentar o sistema e libertá-los da opressão do governo. Quando algumas tentativas falham, eles partem para medidas extremas. Sua exibição nas sessões quinta-feira (23) às 20h30, sexta-feira (24) às 16h30, no sábado (25) às 18h30 e no domingo (26) às 19h.

Para outras informações o público poderá acessar ao site www.casaraodeideias.com.br ou nas redes sociais @casaraodeideias.

Serviço:

Cine Casarão

Quando? De quinta a Domingo – 23 a 26 de julho

Onde? Centro Cultural Casarão de Ideias (rua Barroso, 279, Centro)

Quanto? R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Informações: www.casaraodeideias.com.br

Leia mais:

Cinemas não abrem e Governo do AM adia retorno para setembro

Eventos em drive-in no AM se tornam opção de lazer na pandemia

Shopping de Manaus anuncia estreia de cinema drive-in

Veja também