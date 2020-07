In Cena promove live com bailarina cadeirante de Alagoas

Manaus - O In Cena Casa de Artes e Produções promove nesta quarta-feira (22) um bate papo virtual sobre arte e inclusão, com a bailarina Gabriela Amorim, que é cadeirante. Gabriela é portadora de mielomeningocele, uma má formação congênita, que a deixou paraplégica. Durante a live, com acesso gratuito, Gabriela falará sobre a importância da dança na construção da pessoa que é hoje. A programação inicia a partir das 18h (horário de Brasília), no instagram @incenaoficial.

Gabriela se encantou pela dança aos nove anos de idade, depois de assistir uma apresentação. Ela pediu da mãe para fazer balé clássico. Mesmo surpresa, a mãe apostou no desejo da filha e não mediu esforços para encontrar uma escola que aceitasse Gabriela como aluna. “O balé foi muito importante para o meu crescimento, porque além da técnica eu aprendo, inclusive, sobre caráter e disciplina. Eu seria outra pessoa se não tivesse entrado para o balé. Sou muito feliz e grata”, disse.

Gabriela é a única bailarina cadeirante de Alagoas. Segundo ela, ainda é muito pequena a presença de pessoas com deficiência nas artes em geral. “Muitos têm medo, não acham que conseguem ou não encontram apoio. Na live, quero contar minha história, para que as pessoas se inspirem e entendam que podem, sim, dançar, atuar, cantar, pintar, enfim, fazer o que desejarem. A deficiência impõe dificuldades, mas isso não pode ser um fator limitador”, ressaltou.

Marcella Bártholo, umas das diretoras do In Cena Casa de Artes e Produções, destaca a importância de Gabriela Amorim como exemplo de superação. “A arte é para todos e histórias como a de Gabriela podem inspirar muitas pessoas”, frisou.

Sobre a escola – In Cena Casa de Artes e Produções é uma escola de capacitação e aperfeiçoamento de artistas, com foco voltado à inserção no mercado de trabalho. O projeto é comando por um grupo de profissionais com expertise em vários segmentos. Faz parte do time, além de Marcella Bártholo, que tem se destacado em vários espetáculos no país, como “Brilha La Luna”, “Fame”, “Peter Pan”, “Cartas para Gonzaguinha”, “Aconteceu de Acontecer Assim” e “Despertar da Primavera”, a relações públicas e especialista em eventos culturais Anne Cantanhede, o publicitário Yan Bártholo e o ator Pedro Campêlo.

A escola está com dois cursos agendados para os próximos dias, com inscrições abertas, que podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou no número (21) 97124-1001.

No dia 28 começa “Encarando uma Audição”, com o ator e coreógrafo Victor Maia. A capacitação é aberta à participação de pessoas de todo o país. Victor Maia é contratado da rede Globo há oito anos e, além de coreógrafo do Caldeirão do Huck, tem atuação em produções de programas como Se Joga, Big Brother Brasil e Criança Esperança. Ele assina vários espetáculos de sucesso no país, como “60! Doc musical”, “70! Doc Musical” e “Meu Destino é ser Star”, pelos quais recebeu indicações como melhor coreógrafo, nas principais premiações do segmento no Brasil.

O curso terá carga horária de 16 horas e será realizado das 18h às 20h, todas as terças e quintas-feiras, pela plataforma zoom, encerrando em 20 de agosto. Victor explica que, nesse primeiro curso, ele irá trabalhar formas de preparação para as audições, através de atividades práticas. Além do conteúdo teórico, disse ele, os participantes vão receber uma série de dicas de exercícios de preparação para audições de dança, canto e atuação.

Depois de “Encarando uma Audição”, o próximo curso da In Cena será o workshop de dança “O Corpo Único”, no período de 05 a 07 de agosto, com a bailarina e coreógrafa Clara da Costa. Ela é graduada na Major Performance na SEAD – Academia de Dança Experimental de Salzburg, na Áustria. Clara estudou também na Tisch School of the Arts, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Já ministrou workshop para o Cirque de Soleil e participou de projetos e performances com coreógrafos internacionais.

O workshop tem como proposta realizar uma imersão na experiência do mover brincante. A ideia é que o participante entre em contato com o seu corpo e redescubra suas potências físicas e mentais. “Será um workshop totalmente prático, com ênfase na tridimensionalidade corporal, tônus, mobilidade articular, eixo de gravidade, peso do próprio corpo, resistência, uso do espaço e performatividade”, detalhou.

*Com informações da assessoria