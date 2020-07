'Ser selecionado para premiação nacional é reafirmação', diz indígena

Série Mil Quase Mortos, de Emerson Munduruku, em 2019 | Foto: Matheus Belém

Manaus – O biólogo e arte-educador Emerson Munduruku, 29, em performance artística, incorpora a drag queen Uýra Sodoma , personagem definida pela artista, como ‘’a árvore que anda’’, para demonstrar o ativismo ambiental em fotos. Com esse trabalho, Munduruku foi convidada para a sétima edição do Prêmio EDP nas Artes, sendo a única nortista entre os 10 selecionados, de um total de 456 inscritos de todo Brasil.

Com o apoio do Instituto EDP, o instituto Tomie Ohtake irá selecionar ainda três obras finais dos artistas, que receberão acompanhamento de uma equipe de jurados para o processo de realização das respectivas obras.

Este acompanhamento, oportunidade rara para jovens artistas, implementa os critérios para a escolha dos três premiados, e busca estimular a produção artística contemporânea no Brasil.

Para a produção, Emerson Munduruku prepara ‘’Espelho D’água’’, composta por foto-performances em parceria com os fotógrafos Matheus Belém e Katja Hoelldampf.

Série Elementar Rio Negro | Foto: Ricardo Oliveira

‘’A obra apresenta a água como a entidade que é, que tudo atravessa, conecta e reflete’’, explica.

Devido à pandemia, não há data definida para a exposição do trabalho, que será exibido no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, mas a previsão é para 1° de outubro, dependendo do controle do quadro de covid-19 no Brasil.

O Instituto Tomie Ohtake tornou-se referência no cenário cultural das artes visuais através do amplo trabalho de educação por meio da arte – trabalho que Emerson Munduruku também realiza em comunidades ribeirinhas - e um programa de acessibilidade voltado a públicos que não têm garantidos seus direitos sociais.

Leia também: Projeto 'Incenturita' estimula cultura e leitura em comunidades no AM

Além de realizar mostras nacionais e internacionais de artes plásticas, arquitetura e design, promove prêmios nestas três áreas.

Ativismo ambiental e indígena

Série Elementar Rio Negro | Foto: Ricardo Oliveira

A luta pela proteção do meio ambiente ocorre entrelaçada à luta pelos direitos indígenas. Formado em Biologia, mestre em Ecologia e educador em artes de jovens ribeirinhos e indígenas no Amazonas, a seleção tem um significado maior para o artista visual.

‘‘Ser selecionada para uma premiação nacional em arte significa muito, não apenas para mim. Como indígena, é uma reafirmação de que nossas narrativas, visões e vidas importam’’, afirma Emerson Munduruku.

De acordo com a artista, é muito importante que as artes amazônicas sejam valorizadas não só pelos olhares externos, mas principalmente por quem é da terra. Original de Santarém, no Pará, honra as raízes indígenas através da arte, mas o ativismo também é forte quando se trata de questões indígenas.

‘‘Neste momento, a pandemia e a necropolítica do governo Bolsonaro estão matando nossas anciãs e nossos anciões - os grandes sabedores de nossas culturas -, e isto parece não importar tanto ao país que se veste de nós no carnaval’’, ressaltou.

Artista indígena, Emerson Munduruku levanta questões indígenas nas performances | Foto: Matheus Belém

A premiação, além de reafirmar a vocação de Emerson Munduruku como artista amazônica e periférica, significa a ocupação dos espaços de voz de visibilidade.

‘’Algo que é tão cotidianamente negado a nós pelo colonialismo que fundou e está somatizado nesta nação Brasil’’, finalizou.

Leia mais:

Esculturas sobre o folclore amazônico são expostas no Largo, em Manaus

Exposição amazonense critica posição de Bolsonaro sobre desmatamento