Conheça o ranking das séries mais assistidas na Netflix

Stranger Things, The Umbrella Academy e La Casa de Papel compõem o top 3 em uma das listas | Foto: Divulgação

Mundo - A Netflix divulgou uma lista nesta terça-feira (21) com as séries mais assistidas na plataforma. Entre os nomes, há produções de ficção, documentários e realities.

A lista foi dividida em duas partes. A primeira contém séries que foram assistidas por pelo menos dois minutos. São elas: The Witcher, La Casa de Papel (quarta temporada), Tiger King, Você (segunda temporada), Brincando com Fogo, Eu Nunca..., Space Force, Jogo da Lava, Criando Dion (primeira temporada), Casamento às Cegas, Ozark (terceira temporada) e The Crown (segunda temporada).

A segunda classificação traz produções vistas pelos espectadores por pelo menos 70%. No top 3 ficaram Stranger Things, em primeiro lugar, The Umbrella Academy, em segundo e, em terceiro, La Casa de Papel.

Veja abaixo a lista do top 10:

1º - Stranger Things

2º - The Umbrella Academy

3º - La Casa de Papel

4º - Você

5º - Sex Education

6º - Nosso Planeta

7º - Inacreditável

8º - Disque Amiga para Matar

9º - Olhos que Condenam

10º - Elite

Leia Mais

Mulher maravilha 1984 terá um prelúdio nos quadrinhos em setembro

Estudo revela que fãs de terror estão mais adaptados para a quarentena