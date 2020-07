Murilo Huff manda mensagem de aniversário para a ex Marília Mendonça

| Foto:

O cantor Murilo Huff, 24 anos, usou suas redes sociais para mandar uma mensagem de aniversário à ex-namorada Marília Mendonça, que completa 25 anos nesta quarta-feira (22).

Ele afirmou que sempre vai desejar tudo o que há de melhor no mundo à Marília ."Você é uma das pessoas mais incríveis que eu tive a felicidade de cruzar minha vida, então, não poderia deixar de vir aqui desejar feliz aniversário pra você e deixar registrado o quanto você é especial", afirmou ele, que terminou a mensagem dizendo que eles sempre estarão ligados por causa do filho.

O casal confirmou o término do namoro há apenas dois dias, após algum tempo de especulação dos fãs. Em um vídeo emocionado, Marília negou que o motivo do término tenha sido ciúme ou traição, e disse que deixou de segui-lo na web e apagou as fotos que tinham juntos porque é difícil ficar vendo-o o tempo todo.

Murilo também se pronunciou, na ocasião, e disse ser "extremamente grato por cada minuto da vida que ela compartilhou comigo durante esses anos. O respeito vai continuar pra sempre entre nós". Ele também afirmou ter muito orgulho de ter um vínculo eterno com ela, se referindo ao filho do casal, Leo, de sete meses.

