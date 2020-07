'Música do Norte' chega ao 10º programa e traz banda Papo de Preto

Banda Papo de Preto é um grupo de samba rock e outros ritmos afro | Foto: Divulgação

Manaus - Do axé ao rap, é assim que chega ao ar a 10ª edição do web programa "Música do Norte", realizado pela Pedra de Fogo Produções, que vai ao ar nesta quinta-feira (23). Neste episódio, a apresentadora Deusa Isis trará a banda Papo de Preto, que tem como vocalista Luiz Fernando Costa, e participação especial da filha de santo, a rapper Anna Suav.

No ar desde o início da pandemia do novo Coronavírus, o programa tem o objetivo de criar diálogo e chamar atenção para a produção musical que é feita de maneira autoral e independente no cenário nortista. A realidade que se encontra caótica também na classe artística da cidade foi um dos pontapés para tirar o projeto do papel.

"Sempre estive muito próxima da música, e em 2016 eu já havia instigado um projeto musical junto com meu companheiro Eber Pirangy, que atua na direção do programa. Já com a realidade do isolamento social e com editais disponíveis para artistas locais durante esse período, decidimos tirar o programa do ramo das ideias e, assim, o web programa ganhou vida”, disse Deusa Ísis.

A Banda Papo de Preto é um grupo de samba rock e outros ritmos afro que integra a agenda do Instituto Ganga Zumba desde o seu surgimento, em 2015. O grupo já conta com participação em grandes eventos como o Festival Universitário de Música - ManiFest, Balaio da Oxum, sons em festas de boteco e eventos culturais próprios, como é o caso do Samborô Manaus - uma feira cultural que leva música, artesanato e culinária afro brasileira.

O grupo lançou, em 2020, o single Axé pra Brindar, que traz uma simbologia de valorização das coisas mais simples e singelas que a vida proporciona. Antes de tudo, ela tem uma conexão muito forte com as matrizes e povos africanos pela representatividade do Axé. O clipe tem a participação da rapper amazonense Anna Suav, que reside em Belém e desenvolve trabalhos culturais no estado paraense.

Com o formato inspirado em alguns programas dos anos 90 e 2000 da MTV, o programa 'Música do Norte' é uma das ações de lançamento da produtora Pedra de Fogo Produções, na qual Deusa Ísis está à frente. A proposta da produtora é agenciar imagem, carreira e agenda dos artistas locais.

“Música do Norte é um web programa que veio pra agitar o cenário artístico nortista, reduto de artistas muito talentosos. O programa pretende que geral os conheça, objetiva enaltecer suas carreiras e principalmente suas trajetórias”, destaca a apresentadora.

