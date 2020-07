Prefeitura de Manaus realiza encontros virtuais sobre Lei Aldir Blanc

Lei Aldir Blanc prevê auxílio emergencial para trabalhadores da cultura | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de dialogar com a classe e discutir a aplicação da Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Manaus vai promover nove encontros on-line com segmentos artísticos e culturais da cidade no período de 27 a 31 de julho. As reuniões virtuais serão realizadas por meio da plataforma Zoom.

A Lei n° 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e prevê auxílio emergencial para trabalhadores e espaços culturais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A lei estabelece o repasse de R$ 3 bilhões de verba federal a ser distribuída entre os Estados, Distrito Federal e municípios.



“Iremos escutar as demandas dos segmentos e linguagens artísticas para criarmos dispositivos que possam dialogar de maneira efetiva com os agentes de cultura da cidade. O diálogo com as classes vai nos possibilitar compreender as necessidades de cada segmento, especialmente neste momento afetado pela pandemia, para aplicar a lei de maneira abrangente e democrática", afirmou Bernardo Monteiro, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

As reuniões virtuais serão realizadas por meio da plataforma Zoom, por categoria artística, de acordo com o cronograma planejado pela Manauscult e pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura). Os links e as datas de cada reunião estão disponíveis em um cronograma completo no fim desta reportagem, e também no portal Viva Manaus.

Todos os interessados poderão participar acessando os respectivos links, respeitando o número limite de integrantes suportado pelo sistema. Em caso de dúvidas, o público pode entrar em contato com a Manauscult pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (92) 98842-7252.

Cronograma



Segunda-feira (27)

9h às 10h30 – Teatro - bit.ly/reuniao-teatro

11h às 12h30 – Dança - bit.ly/reuniao-danca

14h às 15h30 – Música - bit.ly/reuniao-musica

Quarta-feira (29)

9h às 10h30 – Audiovisual - bit.ly/reuniao-audiovisual

11h às 12h30 – Artes Visuais - bit.ly/reuniao-artes

14h às 15h30 – Espaços Culturais - bit.ly/reuniao-espacosculturais

Segunda-feira (31)

9h às 10h30 – Manifestações Culturais (todas aquelas ligadas a expressões do patrimônio imaterial desenvolvidas por grupos, povos e comunidades) - bit.ly/reuniao-manifestacoesculturais

11h às 12h30 – Circo e Artesanato - bit.ly/reuniao-circo

14h às 15h30 – Literatura e outros (segmentos artísticos e culturais com outras identidades) - bit.ly/reuniao-literatura

*Com informações da assessoria



