Bella Queiroz apresenta webshow nesta quinta-feira (23)

Bella Queiroz conta ser fã do Kid Abelha | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora Bella Queiroz apresenta o Webshow Especial Kid Abelha nesta quinta-feira (23), às 19h. A transmissão acontece nas mídias oficiais do Blog da Amazônia com realização do Grupo Pactum.

"Eu sempre fui muito fã do Kid Abelha. Inclusive, na época da gravação do Acústico MTV, fui convidada para participar da plateia", conta a artista.

No repertório Bella Queiroz que carrega 22 anos de carreira na bagagem, promete clássicos como "Grande Hotel", "Amanhã é 23", "Fixação", "Lágrimas e chuva" e muito mais. Quem acompanha a cantora são os músicos Leandro Lisboa, no violão, e Cid Araújo, no Piano.

Mais sobre Bella

A cantora amazonense participou em 2006 do reality show musical "Ídolos". Em seguida, faz turnê com o projeto Canta Manaus em São Paulo. Em 2018, percorreu a Chapada dos Veadeiros (GO) em turnê. No Teatro Amazonas apresentou o musical "Paixão, louca paixão" com Zezinho Corrêa e Lucilene Castro. Em 2019, revisita Beatles em Nossa Nova e leva o espetáculo aos palcos do Anfiteatro da Ponta Negra.

Webshow

A modalidade é um projeto do Grupo Pactum para ajudar artistas em tempo de pandemia e também auxiliar as empresas locais que buscam consolidar uma presença digital. Os artistas disponibilizam espaço de publicidade durante os intervalos de bloco, onde são exibidos vídeos de 15 segundos. É com a venda destes anúncios que eles garantem renda. Quem quiser anunciar ou ingressar no projeto pode entrar em contato pelo (92) 99166-4388 ou acessar o endereço www.grupopactum.com.br

*Com informações da assessoria