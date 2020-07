Fábrica de Eventos traz artista surpresa em show em prol de indígenas

Artista principal será divulgado no dia 31 de julho | Foto: Mara Magalhães

Manaus - A maior floresta tropical do mundo - a floresta Amazônica - recebe no próximo dia 16 de agosto, às 17h, um dos artistas de maior sucesso da atualidade, e que teve a identidade preservada. Promovida pela Fábrica de Eventos, a Maior Live Solidária do Brasil tem como tema “Vidas Indígenas Importam" irá arrecadar doações, que serão destinadas aos indígenas que habitam a Região.

“Aqui na Amazônia vive o maior números de comunidades indígenas e nós vamos apoiar esta causa porque sabemos a realidade e as dificuldades de logística desses povos. Já fizemos outras mobilizações e conseguimos arrecadar com vários artistas quase 100 toneladas de alimentos (...) Agora chegou a vez de ajudar a salvar vidas dos nossos irmãos indígenas”, afirmou Bete Dezembro, CEO da empresa, por meio de assessoria.

A live será transmitida no canal do YouTube da Fábrica de Eventos. Para ser avisado da apresentação, basta se inscrever no canal.

O anúncio oficial do artista que participará da Live em meio ao cenário exuberante da floresta Amazônica será realizado no próximo dia 31 de julho.

*Com informações da assessoria



