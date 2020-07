Quer degustar vinhos? Gastrônoma realiza curso de introdução à bebida

Amanda Gacharna e Silvia Justiniano irão ministrar o curso | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus – A consultoria enogastronômica ‘’Vinho Para Todos’’ realiza o curso ‘’Iniciando no Mundo dos Vinhos’’ no dia 2 de outubro, das 18h30 às 21h30 (horário local), no Hotel Mercure, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

A chamada ‘’Wine Class’’ tem o objetivo de ensinar técnicas para iniciar ou se aprimorar no universo vínico. Durante a aula, os participantes irão aprender sobre os tipos de uvas utilizadas na produção da bebida, terroir, principais tipos de vinhos, aromas, sabores, e técnicas de degustação.

O curso será ministrado pela sommelier e gastrônoma Amanda Gacharna e pela enófila Silvia Justiniano. Todas as normas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias serão respeitadas na aula.

‘‘Uma prévia do que iremos ver no curso é a degustação guiada das principais uvas e como utilizar corretamente os acessórios de vinho. Nós oferecemos também uma mesa de frios e vinhos nacionais e internacionais para a degustação’’, revelou Amanda Gacharna.

Mesa de frios de edições anteriores | Foto: Arquivo pessoal

Caminhando para a terceira edição, o curso ‘’Iniciando no Mundo dos Vinhos’’ apresenta novidades com novos rótulos nacionais e internacionais, frios e antepastos para atividades práticas.

‘’A experiência nos outros cursos foi incrível, pois por meio da Wine Class, os alunos podem se aprofundar nos conhecimentos vínicos. Hoje, muitos deles têm páginas de vinhos e já se formaram sommelier’’, afirma Amanda.

O valor do curso ‘’Iniciando no Mundo dos Vinhos’’ é R$250 e inclui materiais e degustação. As inscrições podem ser feitas por meio dos números (92) 98222-9564 e (92) 99116-6267.

Vinho Para Todos

O projeto ''Vinho Para Todos'' foi idealizado pela sommelier e gastrônoma Amanda Gacharna em 2019, buscando a desmistificação dos vinhos para todos os públicos.

Alunos de outras edições | Foto: Arquivo pessoal

''O intuito é que todos possam ser apreciadores de vinhos. Não importa seu poder aquisitivo, você pode ser um apreciador e degustar o vinho em seu cotidiano'', ressaltou Amanda.

Por meio de eventos, cursos e consultorias, o projeto incentiva o consumo da bebida entre a população manauara. Além disso, Amanda também é presidente da confraria ''Vinhos e Elas'', que surgiu com o mesmo intuito: despertar a paixão pela bebida.

Leia mais:

Especialista em vinhos fala sobre a atuação da mulher no mercado

Gosta de vinho? Tem delivery da bebida em Manaus