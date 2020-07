Show “Românticos de Manaus” no Torino Tratoria nesta sexta-feira (24)

O cantor Humberto Amorim adianta que o público pode esperar um início de noite com muito romantismo e grandes momentos de jazz | Foto: Divulgação

Manaus- O cantor Humberto Amorim e o trio My Manhattan Jazz apresentam, nesta sexta-feira (24), o show “Românticos de Manaus”, no restaurante Torino Tratoria, do Amazonas Shopping. A apresentação inicia às 19h. No repertório, o público poderá ouvir canções eternizadas nas vozes de grandes vozes como Frank Sinatra, Tony Bennet, Diana Krall, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Tom Jobim, entre outros.

O cantor Humberto Amorim adianta que o público pode esperar um início de noite com muito romantismo e grandes momentos de jazz. “É um momento para ouvir boa música, acompanhado da melhor culinária”, ressalta. O empresário e proprietário do Torino Tratoria, Cristovão Pinto, explica que o restaurante segue todas as orientações dos órgãos de saúde em relação à prevenção ao coronavírus.

O Torino Tratoria oferece um cardápio tradicional de massas, além de pratos selecionados especialmente para o restaurante do Amazonas Shopping, como o arroz negro com frutos do mar e criações próprias da equipe. Para acompanhar o menu, os clientes têm à disposição uma seleta carta de vinhos, com rótulos nacionais e importados, todos acondicionados na adega instalada no local. O restaurante conta, ainda, com chopp Brahma.

O Torino Tratoria funciona no almoço e jantar. No almoço tem pratos executivos com massas, saladas e carnes, além das opções do cardápio. À noite, o restaurante oferece rodízio de pizzas e massas.

