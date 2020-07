Arte Sem Fronteiras divulga cultura amazonense no Canadá

Projeto Arte Sem Fronteiras existe há 12 anos em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A instituição amazonense Arte Sem Fronteiras participou do Festival Toronto International Brazilfest 2020, um dos maiores eventos que comemora a cultura brasileira no Canadá. A performance do grupo de dança será transmitida em live nesta sexta-feira (31), às 18, (horário de Brasília), através das redes sociais do festival.

Arte Sem Fronteiras é um dos convidados entre artistas locais e internacionais para transmitir a experiência mais brasileira possível aos residentes do Canadá. O festival normalmente ocorre com dança, música, comida e bebida regional, atraindo não só canadenses, mas turistas de diversas culturas, como portugueses, filipinos, mexicanos, asiáticos e até brasileiros longe da terra natal.

"Essa é uma oportunidade de mostrarmos e fortalecermos a imagem do nosso país, que é tão grande e rico culturalmente”, analisa Arilda De Oliveira, brasileira e organizadora do BrazilFest.

Neste ano, o evento ocorre de forma virtual, com performances através de lives. Wilson Júnior, coreógrafo e fundador do Arte Sem Fronteiras, explicou que o grupo tem um trabalho com ênfase na dança contemporânea, no balé, no jazz, e nas danças afro-brasileiras.

A apresentação do grupo para o Festival Toronto International Brazilfest focou nesses estilos, trazendo também carimbó, boi-bumbá e frevo.

"Eu não esperava o convite, mas fiquei maravilhado. É muito importante essa iniciativa, pois é um festival que projeta o Brasil para o Canadá e para outros países, então para mim foi realmente incrível, comemorei bastante o convite’’, revelou Wilson Júnior.

Além da projeção internacional do Brasil, Wilson Júnior comemorou que a cultura do Norte foi incluída no festival através do Arte Sem Fronteiras. De acordo com o coreógrafo, a própria organizadora não tinha conhecimento sobre os ritmos do Amazonas.

"Mostrei algumas performances do Festival Folclórico de Parintins e, para a organização, foi um achado’’, afirma Wilson.

"Em outros países o Norte não é tão conhecido. Há um trabalho de divulgação em Parintins que abrange a Europa, mas existem vários países que não conhecem o Festival ou a cultura amazonense como, por exemplo, o Canadá.’, acrescenta.

No Amazonas, a companhia foi a responsável pela composição coreográfica do Boi Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins em 2018 e 2019.

Em esperança que o fomento à arte do Norte possa ecoar, a instituição participa do Festival Toronto International Brazilfest através de vídeos de apresentações já realizadas pela companhia.

No decorrer dos últimos 16 anos, o BrazilFest recebeu cerca de 30 mil pessoas por edição, que tiveram a oportunidade de conhecer parte da cultura brasileira através das centenas de músicos e artistas que se apresentaram no palco da atração.

O espaço gastronômico é outro que se destaca ao longo dos anos, oferecendo deliciosas opções que representaram, com certeza, cantinhos especiais de cada região do Brasil.

“O BrazilFest está vivo o ano inteiro, estamos sempre em contato com pessoas para fazer com que ele seja possível no ano seguinte”, revela a organizadora Arilda de Oliveira.

Ela conta, ainda, que toda essa trajetória só foi possível devido a esses parceiros que acreditam na ideia de que é preciso valorizar o local de onde viemos. Wilson Júnior é um dos participantes que defendem o prestígio.

‘’Infelizmente no Amazonas ainda falta esse sentimento de pertencimento. O EM TEMPO tem dado esse espaço para artistas amazonenses, mas ainda falta esse despertar em outros jornais e em outros lugares, pois isso é fruto da terra. O próprio Arte Sem Fronteiras tem feito um trabalho de fomento da cultura do Norte, e estamos divulgando essas ações regionais, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido’’, finalizou Wilson.

