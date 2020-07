Vídeo: Zoológico do Cigs é espaço de lazer em Manaus

Vídeo sobre o CIGS em Manaus | Autor: Divulgação

Manaus - O Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva – ZOO CIGS, localizando na Avenida São Jorge, Bairro São Jorge, em Manaus, Amazonas, conta com mais de 49 anos de fundação. O ZOO, cuidado pelo Exército, abriga mais de 200 espécies de animais no seu espaço de conservação, sendo todos resgatados de maus tratos, comércio ilegal e tráfico de animais silvestres.

Onça pintada do Zoológico do CIGS | Foto: Ione Moreno

É um local destinado à manutenção de coleções de animais com as finalidades de exibição, conservação, reprodução e educação ambiental, voltada para a rica fauna e flora presente na região. Para isso, mantém projetos educativos, científicos e culturais, contribuindo para a conservação do ambiente.



O zoológico recebe cerca de 140 mil visitantes por ano e metade desses visitantes são alunos da rede pública de ensino do amazonas, crianças, adolescentes e jovens. Um espaço de diversidade para conhecer a fauna amazônica e passar momentos de lazer em meio aos animais e a natureza.

Um espaço de diversidade para conhecer a fauna amazônica e passar momentos de lazer em meio aos animais e a natureza. | Foto: Ione Moreno/ Arquivo EM TEMPO

Serviço:

Zoológico do CIGS

Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira: 9h às 16h30

Sábado, domingo e feriado: 9h às 17h

O zoológico do Cigs não abre segunda-feira

Valor do ingresso: R$ 15 (Jan/2020)

Gratuito para crianças até 12 anos (desde que acompanhada de adulto); pessoas com 60 anos ou mais; pessoas portadoras de deficiência; militares das Forças Armadas e seus dependentes (devidamente identificados). Estudantes com carteirinha e identidade pagam meia entrada.

Tel do CIGS: (92) 2125-6402

Leia mais:

Aumenta o valor do ingresso para visitação no Zoológico do CIGS

F érias? Conheça espaços em Manaus para passear com as crianças

Como se divertir em Manaus com até R$ 30?