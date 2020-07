Carnaval 2021 é oficialmente adiado em São Paulo

Carnaval de rua e desfiles das escolas de samba foram adiados | Foto: Divulgação

São Paulo - A Prefeitura de São Paulo anunciou oficialmente o adiamento dos carnavais de rua e desfiles de escolas de samba em 2021, devido à pandemia de Covid-19. Sem data definida, as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e São Paulo já tiveram o pagamento suspenso devido à incerteza da realização dos eventos.

De acordo com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, a festa pode ser realizada em maio ou julho. A data foi apresentada à administração da cidade.

''A notícia não deve ser triste, ela deve ser entendida e compreendida nessa etapa do plano da quarentena de São Paulo'', afirmou o Governador de São Paulo, João Dória (PSDC).

Em Salvador, o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto já trabalha com a possibilidade de adiamento do carnaval, e sugere que evento seja realizado em julho.

No Rio de Janeiro, as escolas de samba devem tomar a decisão em setembro, com o argumento que não há possibilidade de realizar a festa em segurança sem uma vacina contra o coronavírus.

Em 2019, a Rede Globo fechou um contrato válido por seis anos com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para a compra dos direitos de transmissão dos desfiles das escolas do Grupo Especial.

Por meio de comunicado, a rede de televisão anunciou a suspensão dos pagamentos. “A dúvida, neste momento, é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem. Por causa dessa incerteza, a emissora não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes aos desfiles de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação”.

