Barraca do Beijo 2 estreia nesta sexta (24) e sequência já é esperada

Filme deixou final em aberto, e fãs esperam sequência | Foto: Divulgação

Um dos lançamentos mais esperados da Netflix, Barraca do Beijo 2, chegou na plataforma nesta sexta-feira (24). O romance da protagonista Elle Evans (Joey King) com Noah Flynn (Jacob Elordi) e Lee Flynn (Joel Courtney) deixou espaço para sequência, e foi assunto comentado pelo Twitter.

No primeiro filme, Elle e o amigo Lee esolvem montar uma barraca do beijo em um evento da escola e, para fazer a ideia bombar, a garota tenta fazer o galã Noah, que é irmão mais velho de Lee, entrar na brincadeira. No final, Noah e Elle acabam namorando.

No segundo filme, a protagonista está no último ano da escola e terá que se acostumar o namoro à distância e a enfrentar as mudanças na amizade com Lee. Para apimentar as coisas, também surgirá um novo crush, Marco, que vai balançar o coração de Elle.

Poucas horas após o lançamento do filme, fãs já cogitam qual será o par romântico da protagonista. Se houver um terceiro filme, há possibilidades de Jacob Elordi não voltar para interpretar Noah Flynn.

Em uma entrevista para a GQ Australia, o ator contou que não se sente mais confortável em fazer papéis de adolescentes clichês e essa acabou sendo a sua fama após “A Barraca do Beijo”.

“Nada contra, mas eu meio que não quero mais e seria muito difícil pra mim encontrar felicidade nisso. Eu também estou ficando mais velho, estou começando a parecer mais velho, então continuar fazendo estudantes do colegial é meio complicado'', afirmou.

Leia mais:

Mulher maravilha 1984 terá um prelúdio nos quadrinhos em setembro

Estudo revela que fãs de terror estão mais adaptados para a quarentena