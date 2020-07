Em Parintins, grupo de jovens lança música ‘Pandemia’

A música “Pandemia”, foi feita por Victor Nascimento e Juan Cezar, ambos de 21 anos tendo a participação de Cindy Magno, 20 | Foto: Reprodução

Parintins (AM) – A música “Pandemia”, foi feita por Victor Nascimento e Juan Cezar, ambos de 21 anos tendo a participação de Cindy Magno, 20, e lançaram às 0h00 desta terça-feira (21).

Victor já escreveu outras músicas, mas com o grupo esta é a primeira. Ele conta que esta música começou a ser criada com iniciativa do Juan no início da pandemia da Covid-19 apenas de brincadeira e com o tempo foi dada continuidade na produção. Pandemia é uma mistura de rap com música eletrônica. “Eu não produzia música eletrônica, eu escutava. Então fui estudando esse estilo e criei essa daí. Eu já fazia rap, então ela meio misturada com rap também”, explicou.

A música está disponível em diversas plataformas digitais entre elas YouTube e Spotify .

