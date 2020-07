Confira cinco séries para curtir neste fim de semana

Manaus - Os serviços de stream como Amazon Prime Video, Netflix e Hulu oferecem uma diversidade de séries para entreter o público nos momentos de folga e nos fins de semana. O EM TEMPO separou cinco séries que você deve conhecer e assistir, confira!

1 - Little Fires Everywhere (Amazon Prime Video)

A trama, baseada no bestseller de mesmo nome, aborda diversas questões importantes como o racismo institucionalizado, aborto, maternidade e luta de classes. Com duas protagonistas de grande renome internacional, Kerry Washington e Reese Witherspoon, a série chegou ao público em um momento importante em que o cenário mundial debate o racismo e a luta de classes. A série conta com apenas uma temporada de oito episódios e está disponível na Amazon Prime. Vale a pena assistir!

Little Fires Everywhere é uma das séries mais aclamadas do momento | Foto: Reprodução

2 - Boca a Boca (Netflix)

Com um elenco adolescente, a série se passa em uma cidade do interior onde um vírus (de novo?) é transmitido por meio do beijo e gera pânico na comunidade. Os jovens ficam divididos entre o medo de serem contaminados e que descubram seus segredos. Disponível na Netflix, é uma boa opção pra quem gosta de séries teens.

Um vírus transmitido pelo beijo aterroriza os personagens dessa série | Foto: Reprodução

3 - Little Woman (Amazon Prime Video)

Também baseada em um bestseller, a minisérie possui apenas três episódios e conta a história de uma família com quatro irmãs de personalidades muito distintas com uma carga dramática, já que uma das irmãs é vítima de uma grave doença, mas ao mesmo tempo divertida. É uma boa opção para quem quiser assistir algo mais curto e sem precisar pensar muito.

As quatro irmãs possuem personalidades totalmente diferentes, mas são muito unidas | Foto: Reprodução

4 - Insecure (HBO)

A série de comédia mostra a história de duas amigas afro-americanas que vivem se metendo em aventuras desconfortáveis, para dizer o mínimo. A série possui quatro temporadas com episódios curtos e pode até ser considerada uma confort serie (aquelas que dá pra assistir quando não tem nenhuma novidade nos catálogos).

As duas amigas protagonistas da série passam por momentos engraçados e divertem o público | Foto: Reprodução

5 - Desejo sombrio (Netflix)

Uma nova aposta da rede de stream que traz como protagonista a ex-RBD Maitê Perroni, que vive a personagem Alma, uma mulher jovem e casada. Depois de viver um romance durante um fim de semana longe de casa, ela passa por momentos tensos e começa a desconfiar de todos à sua volta. A série também tem apenas uma temporada e promete te surpreender.

Maitê Perroni vive momentos de tensão na nova trama da Netflix | Foto: Reprodução

Leia mais

Biblioteca de São Paulo promove contação de histórias on-line

Boca Rosa será processada pela Rede Globo por quebra de contrato