Cinco restaurações de fotos antigas que é possível fazer

Alguma vez, enquanto bisbilhotava pelas coisas na casa da sua avó, você já se perguntou como seriam as fotografias antigas espalhadas pelos porta-retratos nos dias de hoje? Então nós vamos te apresentar uma novidade que pretende revolucionar a edição e restauração de fotos. A plataforma on-line MyHeritage surgiu com a proposta de trazer as famílias para mais perto de seus ancestrais e adicionar um pouco de cor e qualidade para fotografias marcantes do passado.

Além das opções de coloração, a ferramenta MyHeritage Photo Enhancer traz a possibilidade de restaurar a qualidade e retirar o borrado de fotos envelhecidas, adicionando muito mais vida ao retrato. A ideia é tão legal que nós separamos cinco restaurações incríveis feitas utilizando o MyHeritage. Confere só o resultado e se impressione ainda mais!

1. Festa em família

Se você ignorar as vestimentas inusitadas, é quase como se essa fotografia da festa da família fosse sido tirada hoje, não é mesmo? Além das cores vibrantes, dá pra perceber um aumento considerável na qualidade total da fotografia.

Festa em família | Foto: MyHeritage

2. Retrato familiar

Antigamente as famílias tinham o habito de reunir todo mundo junto para fazer aquela foto histórica anual do encontro dos parentes. Era muito mais difícil tirar uma fotografia, então cada momento registrado se tornava único. E com essa qualidade de imagem fica muito mais fácil para a sua avó explicar quem é quem aí, né?

Retrato familiar | Foto: MyHeritage

3. Registros da Primeira Guerra

Imagina conseguir resgatar a qualidade da fotografia tão importante quanto a época da Primeira Guerra Mundial. Nesta foto, um usuário conseguiu restaurar uma fotografia de algumas das mulheres que se voluntariaram para ajudar o exército britânico em 1917.

Registros da Primeira Guerra | Foto: MyHeritage

4. Fotos borradas

Algumas fotos são tão antigas que mal é possível enxergar o rosto da pessoa que estava em frente as câmeras. Mas olha só a diferença na qualidade da imagem após o tratamento. É quase como se a foto tivesse sido tirada por uma câmera em alta definição!

Fotos borradas | Foto: MyHeritage

5. Casal apaixonado

Ah, o amor! Quando assistimos filmes de época nos perguntamos como era o romance antigamente, então observa essa foto aí. A restauração deu muito mais vida para a foto desse casal que se conheceu nos portos americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Realmente impressionante!

Casal apaixonado | Foto: MyHeritage

*Com informações do Mega Curioso



