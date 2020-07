Morre cantora paraense Cleide Morais em grave acidente de trânsito

A Rainha da saudade não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente | Foto: Divulgação

A cantora paraense Cleide Morais morreu em um grave acidente de trânsito quando voltava de um show em Icoaraci, Distrito de Belém, no Pará. No percurso um veículo de passeio colidiu com a Kombi da cantora. O acidente aconteceu na noite de domingo (27).

Morais estava a caminho da ilha de Mosqueiro pela rodovia PA-391. Em trecho a Kombi, que a cantora estava, foi atingida por outro veículo. Devido a gravidade da colisão, a artista teve ferimentos graves.

A Rainha da saudade não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Até o momento não informações sobre o atual estado de saúde das vítimas que estavam no veículo que colidiu.

Nas redes sociais fãs lamentaram a perda da cantora, que era muito querida pelos paraenses.

