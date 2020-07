Loja Simbólica Deus, Lei e Perseverança N°9 comemora 120 anos com live

| Foto: Divulgação

Manaus – A Grande e Benemérita Loja Simbólica Deus, Lei e Perseverança N° 9 comemora o aniversário de 120 anos com uma live solidária nesta quinta-feira (30), às 19h, através do canal no Youtube Glomam Oficial.

Com atrações especiais do coral da Grande Loja Maçônica do Amazonas (GLOMAM), Vicctor Schaefer, Dj Luciano Rafael, Kduo Rock, Kaká Mão pra Riba, Amanda Aparício e Hugo Pinheiro, a programação traz um leilão de uma espada simbólica estilo Robin Hood, que será realizado ao vivo.

Durante a live, as apresentações irão dispor de um QR Code para arrecadar doações. Os valores serão contabilizados pela Grande Loja Maçônica do Amazonas e utilizados para compra de cestas básicas, doadas para famílias em situações vulneráveis no interior da Amazonas e na capital.

As performances serão realizadas seguindo as recomendações de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Solidariedade

A Grande Loja Maçônica do Amazonas realizou no dia de São João, padroeiro da Maçonaria, uma live solidária que arrecadou R$5 mil em doações, de acordo com Gilmar Couto, um dos organizadores.

"Essa é uma ação que busca auxiliar nossos irmãos do interior nesse momento de dificuldades. Parte das doações também serão dedicadas para famílias de Manaus'', afirmou Gilmar Couto.

O objetivo desta live em comemoração aos 120 anos da Grande e Benemérita Loja Simbólica Deus, Lei e Perseverança N° 9 é atingir a mesma meta do dia de São João, onde as doações foram entregues a famílias carentes no interior do estado.

Durante a pandemia, a GLOMAM tem realizado diversas ações solidárias voltadas para pessoas em situações de vulnerabilidade. A última parceria arrecadou 700 cestas básicas que beneficiaram 7 instituições de Manaus.

