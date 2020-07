Projeto 'Sexta Que Dança' traz performances internacionais em lives

Artistas manauaras residentes em outros países participam do evento | Foto: Divulgação

Manaus – Com a proposta de mover a arte e a cultura em diversos lugares do mundo, o evento "Sexta Que Dança" realiza lives toda sexta-feira, às 17h17 (horário local) através do Youtube. Nesta sexta (31), Aline Hamburgo, manauara residente na Alemanha, é uma das dançarinas que irá performar, e defende que o evento é uma ferramenta importante para a resistência dos artistas.

"A Sexta que Dança ocorre em prol da existência e resistência dos artistas autônomos, locais e internacionais. O projeto vem trazer uma contribuição positiva à sociedade'', ressaltou.

No atual momento de pandemia, as apresentações trazem um novo aspecto cultural tanto aos dançarinos, quanto ao público. ''Nós estamos vivendo um nível imenso de estresse, e a arte tem esse poder de influenciar nossas vidas para o melhor’’, afirmou Aline.

| Foto: divulgação

Na última sexta (24), o dançarino Adam Souza, manauara residente no Egito, performou o espetáculo ‘’Transmuta-dor’’.

Adam atua em uma agência de entretenimento no Egito com performances que exaltam a cultura brasileira através das danças urbanas, capoeira e samba. Nesta Sexta Que Dança, a proposta do artista é discutir os efeitos da pandemia na arte.

''O setor artístico foi muito afetado, principalmente em questão financeira, foi um choque muito grande. Dentro dessa proposta, h á uma projeção de mudança de estado, de transformações'', afirmou Adam.

"Na linguagem coreográfica eu venho discutir, a partir da minha vivência, o que o meu corpo e minha mente sofreu nesse momento, o que o corpo sente'", acrescentou.

| Foto: divulgação

Sem contato com o público, transmitir o objetivo da performance se torna um ponto a mais para ser trabalhado.

''Passar essa conversa através das plataformas digitais, longe de uma plateia, é mais desafiador. Como base em um estudo de corpo, quero expressar essa transformação, esse estado de espírito, e estar muito aberto às minhas inquietações, à transmutar na linguagem da dança''.

Iniciativa independente da artista amazonense Francis Baiardi, a Sexta Que Dança ocorre desde 2016 em Manaus com apresentações de grupos e dançarinos locais e diálogos em que o público pode conversar com os próprios artistas sobre as concepções das obras.

Com a pandemia de covid-19, o evento adotou o formato virtual em parceria com artistas colaboradores e iniciou no dia 17 de julho, com apresentação da Companhia Faixa Um, de São Paulo.

"O objetivo sempre foi fomentar a dança local. Com a pandemia, nós abrimos espaço também para artistas de outros lugares, convidando dançarinos do mundo todo a estarem participando do Sexta que Dança, de modo virtual e ao vivo’’, ressaltou Francis Baiardi.

"Nesse momento há uma nova forma de existir, e os artistas independentes precisam desse espaço para realizar e pesquisar a dança".

Espetáculo da Companhia Faixa Um, de São Paulo | Foto: Reprodução/Instagram

"Agora é tempo de se reinventar e estamos tirando algo positivo ao realizar esse evento internacional, pois não haveria a possibilidade de trazer esses artistas renomados, de vários lugares do mundo, Grécia, Alemanha, Argentina, para Manaus’’, informou Francis. ‘’Acho grandiosa essa possibilidade de criar pontes’’.

O artista mineiro Clenio Magalhães também compartilha as experiências pessoais na dança com o evento Sexta Que Dança.

‘‘Ser convidado para integrar a programação é um desafio impulsionador da criação, me movendo da teoria para a prática’’, garantiu o artista.

"Diante da responsabilidade emocional em me apresentar para uma plateia sensibilizada, apreensiva e assustada, o projeto me convoca a agregar ainda mais valores resilientes do fazer coreográfico’’.

| Foto: divulgação

Agradecendo pelo convite na iniciativa, Clenio declarou que a prática da dança é mais importante que nunca.

"Espero que essa curadoria tão especial estimule a todos os espectadores a apoiarem os artistas e a desbloquearem seus potenciais artísticos. Que inspirada, a plateia possa se encorajar e a partir de suas casas se interessem pela magnitude da dança, fazendo aulas, contemplando performances e expressando com seus corpos".

Entre os artistas participantes, estão Geovane Carvalho (AM), Vagner Cruz (SP), Clenio Magalhães (BA), Odacy de Oliveira e Alan Panteon (AR), Dudude Herrmann (MG), Adam Souza (GRE), Aline Hamburgo (GER), Tiago Gambogi (ENG) e Francis Baiardi (AM).

Leia mais:

Amazonense monta a própria "Kombi Home" para viajar pelo mundo

Grupo Jurubebas de Teatro estreia peça virtual