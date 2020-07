The Witcher: Netflix anuncia minissérie derivada Blood Origin

Série The Witcher | Foto: Divulgação

A Netflix anunciou uma minissérie derivada do universo de The Witcher nesta segunda-feira. Intitulada Blood Origin, a produção terá seis episódios e narrará uma história anterior à trama do seriado estrelado por Henry Cavill. Confira a sinopse:

"Ambientada no mundo élfico 1200 anos antes do universo de The Witcher, Blood Origin contará uma história perdida no tempo - a origem do primeiro Bruxo, e os eventos que levaram à crucial “conjunção das esferas”, quando o mundo de monstros, homens e elfos fundiu-se para se converter em um só".

The Witcher: Blood Origin terá produção executiva de Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich, além de consultoria criativa de Andrzej Sapkowski. Ainda sem data para o início da produção, sabe-se apenas que a série será filmada no Reino Unido.

Leia mais:

Mulher maravilha 1984 terá um prelúdio nos quadrinhos em setembro

Estudo revela que fãs de terror estão mais adaptados para a quarentena

Netflix divulga trailer oficial da quinta temporada de Lucifer