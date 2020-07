Dilsinho é o cantor mais ouvido em plataforma de streaming

| Foto: Divulgação

Dilsinho alcançou o marco de mais de 7.1 milhões de ouvintes mensais, sendo hoje o cantor do gênero masculino mais ouvido no Brasil no Spotify. Essa é a primeira vez que ele alcança o topo da plataforma.

Atualmente, Dilsinho está com cinco músicas no Top 200 nacional, são elas: “Sogra” (23º lugar), “Libera Ela – feat. Maiara e Maraisa” (31º), “Não Vai Embora – feat. Luisa Sonza” (32º), “Onze e Pouquinho” (184º) e “Péssimo Negócio (190º).

Prestes a lançar um DVD na íntegra, o que acontece no dia 07 de agosto, o cantor vem colhendo somente bons frutos em sua carreira entre prêmios, indicações, projetos especiais e parcerias.

Essa marca é mais uma conquista que vai entrar para seu hall de gratificações. No Youtube, Dilsinho está bem perto de bater a marca de 2 bilhões de visualizações em seus vídeos do canal.

Dilsinho segue seu cronograma de lançamento do álbum e vai disponibilizar na sexta-feira, dia 31 de julho, o vídeo de “3 Pulinhos”, próxima faixa do projeto “Open House” a ser divulgada em todos os aplicativos de música.

