Cantor Moham Enrique lança novo single 'Garota'

Novo single está com videoclipe em produção | Foto: Divulgação

Manaus – O novo single do cantor amazonense Moham Enrique, ‘’Garota’’, já está disponível no Youtube, Spotify, Apple Music, Deezer e nas principais plataformas digitais. Com ritmo leve e ao mesmo tempo dançante, a composição faz parte do álbum ‘’Som, Luz e Breu’’, com lançamento previsto para final de 2020.

O videoclipe da música também está em produção e conta com a participação da atriz Andreia Omena, talento amazonense revelado durante a Oficina de Produção Audiovisual (OPA), do Museu Amazônico, no curta ‘’O Caso Tucumã’’.

A escolha da atriz revela o objetivo de representatividade regional presente nos trabalhos do artista, que já incorporou elementos manauaras na obra anterior, ‘’Salve Mãe!’’, gravado no bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

‘’Um dos critérios para o desenvolvimento e a concepção desse trabalho, foi uma atriz com traços amazônicos. Quando finalizei a música, a Andreia foi a primeira pessoa que imaginei para o clipe’’, revelou o cantor Moham Enrique.

Com uma temática sensual, o single traz inspirações em pop, soul e blues, em simetria com a letra.

‘’A canção ‘Garota’ veio com a ideia de algo mais leve, falando sobre uma paixão carnal e platônica onde existe um sentimento mal correspondido’’, afirmou Moham.

"A letra é combinada com a pegada dançante e sensual do ritmo da música, e o videoclipe tenta representar isso’’, acrescentou.

Som, Luz e Breu

Álbum será composto de cinco músicas | Foto: Divulgação

O álbum Som, Luz e Breu é o primeiro projeto autoral do cantor Moham Enrique, que trabalha no cenário musical profissionalmente há três anos.

Em produção, o single ‘’Garota’’ integra o álbum com lançamento previsto para 2020. A obra ‘’Salve Mãe’’, primeiro single divulgado, será também a primeira faixa do projeto.

‘’Garota’’ é contraste leve da temática das outras canções do álbum, que trazem questões sociais relacionadas ao meio ambiente, poluição e descaso.

O cantor explicou que o projeto terá cinco canções, incluindo ‘’Garota’’ e ‘’Salve Mãe!". A intenção de Moham Enrique é produzir um videoclipe para cada música.

"De forma poética, o álbum representa a bipolaridade vivida na nossa sociedade, o que pode ser interpretado de diversas formas", explicou Moham. "Como preto e branco, bem e mal, nesse sentido'', acrescentou.

Confira o novo single ‘’Garota’’:

