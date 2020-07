Sertanejo universitário: amazonense Keven Santana lança primeiro EP

Keven Santana atua em casas de show | Foto: Divulgação

Manaus – O cantor amazonense Keven Santana prepara o lançamento do primeiro EP ‘’Na Hora H’’ para o dia 10 de agosto, por meio do canal oficial no Youtube e no Spotify. O EP terá cinco faixas e será divulgada uma por semana a partir da data de lançamento.

Com mistura de pisadinha e sertanejo universitário, as músicas ‘’Na Hora H’’, ‘’Fico Me Pisando’’, ‘’Litrão’’, ‘’Investi em mim’’ e ‘’Aqui Sim’’ compõe o EP, que está sendo produzido após muita espera dos fãs.

"Eu trabalho na música profissionalmente há um ano, mas já consegui uma boa base. Existe muita gente que me ouve nas festas, gosta, mas acaba não me conhecendo, o EP estar surgindo exatamente para fazer essa divulgação", afirmou Keven Santana.

O EP deverá ser divulgado em bares de Manaus e irá percorrer também os municípios do Amazonas. O cantor ressalta que já tem planos para a divulgação.

‘’Estou conversando com alguns amigos para apresentações do EP, tudo com total responsabilidade’’, afirmou Keven Santana, ‘’o intuito é viajar para o interior, e tenho, inclusive, contrato fechado para setembro’’.

Conhecido por atuar nas casas de show de Manaus, Keven Santana começou a se interessar pela música aos 15 anos, mas apenas recentemente começou a trabalhar profissionalmente. A interação com o público é um dos pontos fortes do artista, e é nessa simpatia que ele se apoia.

''Gosto muito de ter esse contato, tirar fotos. Muitas vezes eu estou cansado, pois as apresentações acontecem depois de um dia cheio de trabalho, mas eu gosto muito dessa parte''.

Além de lançar o EP nas principais plataformas de streaming, o cantor está disponível através do Instagram e do Facebook.

