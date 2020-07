Jéssica Stephens é selecionada para reality show 'Talentos'

A cantora de Roraima já participou do The Voice Brasil | Foto: Divulgação

Manaus – A cantora, intérprete, atriz e locutora Jéssica Stephens, 30, foi selecionada para o reality show "Talentos" da TV Cultura, com previsão de estreia para dia 8 de agosto, às 20h15 (horário de Brasília). Entre os mil inscritos, a roraimense é uma das 24 artistas participantes do programa que promete revelar o próximo destaque do teatro musical brasileiro.

Ao saber que foi selecionada, Jéssica Stephens diz que comemorou aos gritos e lágrimas, e deu um ‘’spoiler’’ do programa.

‘’Por conta da pandemia, os candidatos gravam de casa com todas dicas e técnicas repassadas pela produção e jurados’’, afirmou Jéssica, ‘’caso essa situação acabe, pode ser que os episódios sejam gravados no estúdio’’.

Jéssica representa o Norte em reality show | Foto: Divulgação

Com apresentação de Jarbas Homem de Mello, o reality show ‘’Talentos’’ será gravado sem plateia e de forma remota entre os artistas, tendo somente os jurados no estúdio. No total, o programa semanal contará com 13 episódios.

Representatividade nortista

Jéssica Stephens descobriu a vocação para o canto aos nove anos, mas se profissionalizou na música aos 16 em Boa Vista, Roraima, onde nasceu e cresceu. Contando com o incentivo da família, a artista mudou-se para Manaus em 2015, onde atuou fortemente no cenário musical nos estilos pop e MPB.

No ano seguinte, Jéssica participou da 5ª temporada do The Voice Brasil. Ser selecionada para o reality show, afirma a artista, foi um grande incentivo.

''Ainda mais nesse momento, um artista ficar sem palco é horrível, então foi algo maravilhoso ser selecionada para o reality. Uma oportunidade única'', reforçou.

Programa será gravado de forma remota | Foto: Divulgação

Levantando a bandeira do Norte entre Roraima e Amazonas, Jéssica ressalta que a participação no programa é muito significativa.

‘’É muito importante ter essa representatividade com artistas nortistas, ainda mais na TV, numa vitrine tão grande como essa’’, celebrou a cantora.

Enquanto o programa não começa, o público pode acompanhar todo o bastidor, gravações e saber mais dos participantes pelo instagram @talentos_tvcultura.

Leia mais:

Em frente ao Teatro Amazonas, restaurante vira ícone de Manaus

Poema de Thiago de Mello inspira nova instalação poética em Manaus