Alaídenegão abre circuito de lives do Malaba Jam Festival

A Alaídenegão apresenta a primeira live da banda neste sábado (1), na abertura do circuito de shows do Malaba Jam Festival no Youtube | Foto: Manuella Barros

Manaus- A Alaídenegão apresenta a primeira live da banda neste sábado (1º), na abertura do circuito de shows do Malaba Jam Festival no Youtube (/MalabaJamFestival). A partir das 17h, o público pode matar a saudade do quinteto após quatro meses de isolamento social em prevenção a Covid-19 e ajudar o Grupo de Apoio Raio de Sol com doações em alimentos e kits de limpeza e higiene.

Segundo o vocalista Davi Escobar, o grupo optou por não fazer lives no período da quarentena por uma questão de responsabilidade com os músicos e respectivas famílias.“Priorizamos lançar produtos por meio da internet para nos aproximar do público naquele momento porque somos cinco na banda. Agora, com mais segurança, estamos retomando as atividades aos poucos e a live é uma das propostas neste ‘novo normal’”, explica o cantor.

Repertório

Para embalar a noite de sábado, a Alaídenegão promete um setlist de clássicos, desde “Ayuasqueiro” até “Bebé”, as mais pedidas nas redes sociais; e novidades, com as músicas “Cordeiro” e “Aranha”, lançadas em 2020.

A apresentação traz a dupla Ananda Chamma e Moacyr Massulo.Doações – Durante a live, as pessoas vão poder contribuir com doações em alimentos e kits de limpeza e higiene para o Grupo de Apoio Raio de Sol, que atende crianças e adolescentes com doenças no sangue em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), a maioria do interior do Amazonas.

A instituição, que completa 18 anos em 2020 e atende 304 pessoas com cestas básicas e apoio social e pedagógico, é beneficiada pelo Malaba Jam Festival há sete anos. No caso de doações em grande quantidade, o contato pode ser feito por meio dos números (92) 3655-0255 e 99441-8310.O Grupo de Apoio Raio de Sol fica localizado no Bloco E do Hemoam e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Forró Ideal alcança mais de 120 mil visualizações em live

Bella Queiroz apresenta webshow nesta quinta-feira (23)