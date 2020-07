Cinemas de Manaus devem reabrir a partir de sábado (1°)

Cinemas de Manaus ainda não têm definição para reabertura, apesar da autorização do Governo | Foto: Divulgação

Manaus – Pela terceira vez, as salas de cinema de Manaus ganharam nova data para abrir as portas. Na última segunda-feira (27), o Governo do Amazonas autorizou que as redes operem a partir deste sábado (1°), com ocupação máxima de 50%.

Anteriormente, o governador Wilson Lima (PSC) anunciou a data de reabertura dos cinemas para 6 de julho. Após a falta de adesão das principais redes de cinema em Manaus na data estabelecida, o período foi prolongado até setembro.

Na última definição, final de julho era a previsão para o retorno das telonas nos shoppings Ponta Negra, Amazonas e Millenium. No entanto, após ser procurada pelo EM TEMPO , a assessoria do Amazonas Shopping informou que as salas só irão reabrir a partir de setembro.

A assessoria dos shoppings Ponta Negra e Millenium não se pronunciou sobre a data de funcionamento.



Os cinemas dos shoppings Grande Circular, Studio 5, Via Norte, Sumaúma afirmaram não ter previsão para abrir as portas.

Drive-in

O Shopping Manauara tem previsão de reabertura somente para final de agosto, mas a rede disponibilizou o formato ''drive-in'' como alternativa. O cinema opera com duas sessões diárias, às 19h e às 22h, às sextas, sábados e domingos, no estacionamento G8 do shopping, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A Pump Manaus também aderiu ao formato, localizado no Parque das Laranjeiras, avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul. A programação e horários disponíveis são divulgados nas redes da Pump.

Os espectadores do formato drive-in devem, obrigatoriamente, ocupar carros. Há também a exigência do uso de máscaras, preferencialmente em tecido, de todas as pessoas que adentrarem no local do evento e enquanto permanecerem.

