In Cena promove curso com bailarina e coreógrafa renomada

Manaus- Vai começar o workshop de dança on-line “Corpo Único”, com a bailarina e coreógrafa Clara da Costa, que tem no currículo vários espetáculos de sucesso no país. O workshop será realizado nos dias 5, 6 e 7 de agosto, das 8h às 20h (horário Brasília), pela plataforma zoom. As inscrições podem ser feitas pelo email [email protected] ou no número (21) 97124-1001. Os participantes receberão certificado ao final do treinamento. Feito pela escola In Cena Casa de Artes e Produções e todos podem participar.

Clara explica que o workshop tem como proposta realizar uma imersão na experiência do mover brincante. A ideia é que o participante entre em contato com o seu corpo e redescubra suas potências físicas e mentais. “Será um workshop totalmente prático, com ênfase na tridimensionalidade corporal, tônus, mobilidade articular, eixo de gravidade, peso do próprio corpo, resistência, uso do espaço e performatividade”, detalhou.



Clara da Costa atuou como coreógrafa em espetáculos como “70! Doc Musical”, “Elis a Musical”, “Tudo ao contrário”, “Rapsódia”, “Yank”, “Matilda” e “60! Doc Musical”. Bailarina, Clara é graduada na Major Performance na SEAD – Academia de Dança Experimental de Salzburg, na Áustria. Estudou também na Tisch School of the Arts, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Já ministrou workshop para o Cirque de Soleil e participou de projetos e performances com coreógrafos internacionais.

Encarando uma Audição – A In Cena Casa de Artes e Produções segue até o dia 20 de agosto com o curso “Encarando uma Audição”, com Victor Maia, coreógrafo do Caldeirão do Huck. Na Rede Globo, ele também atua em produções de programas como Se Joga, Big Brother Brasil e Criança Esperança. E assina vários espetáculos de sucesso no país, como “60! Doc Musical”, “70! Doc Musical” e “Meu Destino é ser Star”.

Também está entre os alunos a bailarina e coreógrafa paulista Ariane Rocha, premiada internacionalmente, e Maria Esff, carioca, ambas do elenco de “Fame – O Musical”, apresentado no Rio de Janeiro, no ano passado. Também está participando do curso o bailarino amazonense Patrício Terry, a atriz Júlia Carvalho Dias, destaque de Belo Horizonte, a bailarina e coreógrafa carioca Isabella Azevedo, a Bella Mac, e a atriz Maria Eduarda Efroin, também do Rio de Janeiro.

