Você já ouviu falar em lasanha de batatas? Aprenda a receita

O tempo de preparo é de apenas uma hora | Foto: Divulgação

Você está se arriscando na cozinha durante a quarentena e ainda não sabe o que vai preparar no almoço de domingo em família? O Em Tempo selecionou uma receita não muito tradicional, mas que promete fazer sucesso na mesa.

Aprenda a fazer uma deliciosa lasanha de batatas. Leva apenas uma hora para ficar pronta.

Ingredientes

Massa:

1 kg de batatas cozidas, porém firmes

1 peito de frango grande, cozido e desfiado

5 tomates maduros (sem pele e sem sementes) picadinhos

100 g de azeitonas picadas

400 g de mussarela fatiada

Cebola a gosto picada

Temperos a gosto

Molho Branco:

300 ml de leite

2 colheres (sopa) de amido de milho

1/2 tablete de caldo de galinha

Cebola e temperos a gosto

Modo de Preparo

Massa:

Cozinhe as batatas, porém devem ficar firmes. Corte em fatias grossas e reserve. Refogue o peito de frango já cozido, com a cebola, os temperos, as azeitonas e os tomates. Para montar coloque um pouquinho do molho na travessa, alterne camadas de batatas, molho e a mussarela, até completar a travessa

Molho Branco:

Refogue a cebola, o caldo de galinha e demais temperos juntamente com o amido de milho, dissolvido no leite para não dar grumos, assim que estiver pronto jogue sobre a lasanha já montada. Leve para assar por 40 minutos, ou até dourar.

É só seguir todos os passos e apreciar esse delicioso prato.